മനോഹരമായൊരു കവിത പോലെ, എന്നാൽ മനസ്സിനെ ആഴത്തിൽ പൊള്ളിക്കുന്ന കനൽ പോലെ ഒരു ചിത്രം. ‘ഇൻ ബിറ്റ്‌വീൻ ഡൈയിങ്’ എന്ന ചിത്രം കണ്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ മനസ്സിൽ ചില പൊള്ളലുകൾ അണയാതെ ബാക്കിയായി.

തന്റെ യഥാർഥ കുടുംബത്തെ തിരയുന്ന ദാവൂദ് എന്ന യുവാവാണ് സിനിമയിലെ നായകൻ. ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ദാവൂദ് ഒരുപാട് അപ്രതീക്ഷിത മരണങ്ങൾക്കു സാക്ഷിയാകുന്നു. ആ മരണങ്ങൾ അതേയളവിൽ നമ്മളിലും വികാരങ്ങൾ അനുഭവിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

വളരെ പതുക്കെയാണ് ഈ ചിത്രം മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. ആ വേഗക്കുറവു തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭംഗിയും.

വേഗം കുറവാണെങ്കിലും ചിത്രത്തിലേക്കു കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും അതിനൊപ്പം ഒരേ ലയത്തോടെ ഒഴുകിപ്പോകും. മനോഹരമായ കുറേ ഷോട്ടുകൾ ചിത്രത്തിന്റെ പ്ലസ് പോയിന്റാണ്.

വിമോചന സ്വപ്‌നങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കുറേ സ്ത്രീ ജീവിതങ്ങളെ ദാവൂദ് അടുത്തറിയുന്നുണ്ട്. ആ സ്നേഹത്തിനൊപ്പം നമുക്കു പതിയെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്താണ് സിനിമ വിജയമാകുന്നത്. ഇത്തരം സിനിമകൾ നമുക്ക്‌ ഇന്റർനെറ്റിൽ അധികമൊന്നും ലഭിക്കില്ല. ഒരു ധ്യാനംപോലെ ആഴത്തിൽ മുഴുകുന്ന അനുഭവമായി ചലച്ചിത്രോത്സവങ്ങൾ മാറുന്നത് ഇത്തരം സിനിമകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ്.

അസർബൈജാന്റെ സുന്ദരമായ ഭൂപ്രകൃതിയും മനോഹരമായ ഛായാഗ്രഹണവും ചിത്രത്തിന്റെ മുതൽക്കൂട്ടാണ്. അസർബൈജാൻ ഭാഷ അറിയില്ലെങ്കിലും സബ്ടൈറ്റിൽ വായിക്കാതെ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മികച്ച അഭിനയവും എടുത്തുപറയണം. മത്സര വിഭാഗത്തിലെ ചിത്രമെന്ന നിലയിലാണ് ഈ സിനിമ കാണാൻ കയറിയത്. അതു വെറുതെയായില്ല.

