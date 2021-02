കൊച്ചി: അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയില്‍ രാഷ്ട്രീയം കലര്‍ത്തിയിട്ടില്ലെന്നു സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ. ബാലന്‍. 25-ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ കൊച്ചി പതിപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ ഭേദമെന്യേ എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന നിലപാടാണ് സര്‍ക്കാരിനുള്ളത്. നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ കുറേ വിവാദങ്ങള്‍ ഉണ്ടായി.

നടന്‍ സലീംകുമാര്‍ തന്നെ അവഗണിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞ് രംഗത്തുവന്നു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയര്‍മാന്‍ വിശദീകരണം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ബോധപൂര്‍വമായ തെറ്റ് അക്കാദമിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നോ സംസ്‌കാര വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വിഷയത്തില്‍ ക്ഷമാപണം നടത്തുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞ്, പിന്നീട് അതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി കാണുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സലീംകുമാറിന്റെ 'കറുത്ത ജൂതന്‍' സിനിമയ്ക്ക് സബ്സിഡി നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത് ഈ സര്‍ക്കാരാണ്. പറവൂരിലെ തിയേറ്റര്‍ സമുച്ചയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയില്‍ സലിംകുമാര്‍ മുഖ്യാതിഥി ആയിരുന്നു. അനാവശ്യമായ വിവാദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് അറിയില്ല. സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാര്‍ഡ് നേരിട്ട് കൊടുത്തില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് ചിലര്‍ വിവാദമുണ്ടാക്കി. പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതു കൊണ്ടാണ് മേശയില്‍ വെച്ച് അവാര്‍ഡ് കൊടുത്തത്. ഇതിനെ കലാകാരന്മാരോടുള്ള അവഗണനയെന്ന് പറയാന്‍ പറ്റില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ആരുടെയും അസാന്നിധ്യം ഒരു പ്രശ്‌നമല്ലെന്നും മേള പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് 24 യുവ സിനിമാ പ്രതിഭകളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതെന്നും ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയര്‍മാന്‍ കമല്‍ പറഞ്ഞു. പ്രായമല്ല മാനദണ്ഡമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദമാക്കി. അടുത്ത അഞ്ചു വര്‍ഷവും ചലച്ചിത്ര മേള കൊച്ചിയില്‍ അരങ്ങേറുമെന്ന് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തില്‍ മേയര്‍ എം. അനില്‍കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

മുതിര്‍ന്ന സംവിധായകന്‍ കെ.ജി. ജോര്‍ജ് ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന് തിരി തെളിച്ചു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ 24 യുവ പ്രതിഭകള്‍ തിരി തെളിച്ചു. ഫെസ്റ്റിവല്‍ ബുള്ളറ്റിന്‍ എം. സ്വരാജ് എം.എല്‍.എ.യും വെബ്സൈറ്റ് കെ.ജെ. മാക്സി എം.എല്‍.എ.യും സ്മൃതിസഞ്ചയം ജോര്‍ജ് ഫെര്‍ണാണ്ടസ് എം.എല്‍.എ.യും പ്രകാശനം ചെയ്തു. സംവിധായകരായ സിബി മലയില്‍, ജയരാജ്, നടി സജിത മഠത്തില്‍, സിനിമ സംഘടന പ്രതിനിധികളായ ഇടവേള ബാബു, ആല്‍വിന്‍ ആന്റണി, സിയാദ് കോക്കര്‍, എം.സി. ബോബി, ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി സെക്രട്ടറി, വൈസ് ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ ബീന പോള്‍ എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു.

Content Highlights: International Film Festival Of Kerala, IFFK, there is no politics in festival says AK Balan