ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ ഒരുവിഭാഗം നേരിടുന്ന യാതനകളിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രതിരോധത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ചചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ മുഖ്യ ആകർഷണമായി മാറുന്നു. മൂലധനത്തിന്റെയും ഭരണകൂടത്തിന്റെയും നിർദയമായ ഇടപെടലുകളിൽ പുറന്തള്ളപ്പെട്ടുപോകുന്ന മനുഷ്യർ. ഇരകളാക്കപ്പെടുന്ന ഈ മനുഷ്യരുടെ നിരന്തരമായ നിസ്സഹായതയിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും ചർച്ചയാകുന്ന സിനിമകളാണ് പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നത്.

അടിച്ചമർത്തലുകളോട് മല്ലിട്ട് പലസ്തീൻ ജനത ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ് '200 മീറ്റേഴ്‌സ്' എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രമേയം. സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനമാണ് 'ഡിയർ കോമ്രേഡ്‌സ്' എന്ന ചിത്രം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. പലസ്തീൻ-ഇസ്രായേൽ സംഘർഷാവസ്ഥയുടെ പശ്ചാത്തലം തന്നെയാണ് 'ലൈല ഇൻ ഹൈഫ'യിലേത്. 'ദി മാൻ ഹു സോൾഡ് ഹിസ് സ്കിൻ ' എന്ന ചിത്രം ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആജ്ഞകളിൽനിന്ന് കുതറി രക്ഷപ്പെടുന്ന യുവാവിന്റെ ഒറ്റപ്പെട്ട യാത്രയാണ്. സംഘടിതമായ പോരാട്ടങ്ങൾക്കുപകരം വ്യക്തികളും കുടുംബങ്ങളും സ്വന്തം ആത്മബലത്തിൽ നടത്തുന്ന അതിജീവനങ്ങളാണ് പല ചിത്രങ്ങളിലുമുള്ളത്.

സാമൂഹിക വെല്ലുവിളികൾക്കെതിരായ ചെറുത്തുനിൽപ്പുകൾ മത്സരവിഭാഗത്തിലും ഇടംപിടിച്ചു. ചേരിയും അനാഥബാല്യവുമാണ് വിയറ്റ്‌നാം ചിത്രമായ ‘റോമി’ന്റേത്. അണക്കെട്ട് നിർമാണത്തിനെതിരേ ഒരുജനതയെ മുഴുവൻ ഉണർത്തിവിടുന്ന വയോധികയാണ് 'ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ബറിയൽ, ഇറ്റ് ഈസ് എ റിസറക്ഷൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം.

ഇന്ത്യൻ ഭാഷാചിത്രങ്ങളിൽ മലയാളികൾക്ക് അപരിചിതമായ ഉത്തരേന്ത്യൻ യാഥാർഥ്യങ്ങളുടെ ജീവിതക്കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണുള്ളത്. മതവിവേചനവും പിന്നാക്കവിഭാഗങ്ങളോടുള്ള അവഗണനയും ഇവയിൽ പ്രമേയങ്ങളാകുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച പ്രദർശിപ്പിച്ച 'ബാൽക്കണി ടി ഭഗവാൻ' സമീപകാലത്തെ ഉത്തരേന്ത്യൻ യാഥാർഥ്യത്തിന്റെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരമായി. ലൈല ഓർ സാഥ് ഗീത്, സേഥുമാൻ, നസീർ എന്നീ ചിത്രങ്ങളും ചർച്ചചെയ്യുന്നത് സമാനവിഷയങ്ങളാണ്.

Content Highlights: International Film Festival Of Kerala IFFK Thalassery, 200 meters Movie, The Man who sold his skin