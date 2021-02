കൊച്ചി: സരിത തിയേറ്ററിന്റെ മുറ്റത്ത് ചലച്ചിത്രോത്സവ പ്രതിനിധികളെ കാത്തുകിടക്കുന്ന ഓട്ടോയുടെ ഡ്രൈവിങ് സീറ്റില്‍ ഇരിക്കുമ്പോള്‍ ജോസഫ് കൂട്ടുകാരുമായി ലോക സിനിമകളുടെ 'റിവ്യൂ'വിലായിരുന്നു. സിനിമകളെപ്പറ്റിയുള്ള അവരുടെ ചര്‍ച്ച തീരുംമുമ്പേ, സിനിമ കഴിഞ്ഞിറങ്ങി വന്ന പ്രതിനിധികളുമായി അടുത്ത തിയേറ്ററിലേക്കു യാത്ര. അതിനിടയിലും ജോസഫിന്റെ സംസാരം മുഴുവന്‍ സിനിമയെപ്പറ്റി തന്നെ. ''സിനിമക്കാരെ കാണാനും സിനിമയെ കൂടുതലറിയാനുമാണ് ഞാനിവിടെ ഓട്ടോക്കാരനായി വന്നത്. അഞ്ചു ദിവസം എനിക്കു സിനിമയുടെ മാത്രം കാഴ്ചകളും ശബ്ദങ്ങളുമായി ഈ നഗരം ചുറ്റണം'' - ജോസഫ് പറയുന്നു.

ചലച്ചിത്രോത്സവ നഗരിയില്‍ പ്രതിനിധികള്‍ക്കായി അക്കാദമി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഓട്ടോകളിലൊന്നിലെ ഡ്രൈവറാണ് കടവന്ത്ര ഗിരിനഗര്‍ സ്വദേശി കെ.ജെ. ജോസഫ്. പത്തു വര്‍ഷത്തോളം സിനിമയിലെ ആര്‍ട്ട് ഡയറക്ടറുടെ സഹായിയായിരുന്നു. ജീവിതം പ്രതിസന്ധിയിലായപ്പോഴാണ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ കുപ്പായമിട്ടത്. നരസിംഹം, കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങള്‍, ഡാര്‍ലിങ് ഡാര്‍ലിങ് എന്നിങ്ങനെ കുറേ ചിത്രങ്ങളുടെ കലാ സംവിധാനത്തില്‍ പങ്കാളിയായ ജോസഫ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് ദത്തന്റെ ശിഷ്യനായാണ് ഈ രംഗത്തെത്തിയത്.

ദത്തന്‍ പകര്‍ന്ന പാഠങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും മറക്കാനാകില്ലെന്നു ജോസഫ് പറയുന്നു. ''പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ കൊച്ചിന്‍ സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ആര്‍ട്സില്‍ രണ്ടുവര്‍ഷത്തെ കോഴ്സിനു ചേര്‍ന്നു. പഠിക്കുന്ന കാലംതൊട്ടേ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു. കലാരംഗത്ത് പുതിയ ലോകങ്ങള്‍ തുറന്നുതന്നത് സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ആര്‍ട്സിലെ പഠനകാലമായിരുന്നു. പിന്നീട് ടി. അനന്തന്റെ കീഴില്‍ രേഖാ ചിത്രരചന പഠിച്ചു. അതുകഴിഞ്ഞാണ് ആര്‍ടിസ്റ്റ് ദത്തന്റെ അടുക്കലെത്തുന്നത്. പെയിന്റിങ്ങിലും ശില്പനിര്‍മാണത്തിലും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം കുറേക്കാലം പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. കലാകാരനെന്ന നിലയില്‍ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുള്ള ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ പാഠമായിരുന്നു'' - ജോസഫ് പറയുന്നു. സിനിമയോടും കലയോടുമുള്ള വലിയ ഇഷ്ടം മൂലം വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ വൈകിയ ജോസഫ് 38-ാം വയസ്സിലാണ് ഒടുവില്‍ ഒരാളെ ജീവിതത്തിലേക്കു കൂട്ടിയത്. ഭാര്യ റീനയും മൂന്നാം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുന്ന മകള്‍ അനുഷയും അടങ്ങുന്ന കുടുംബവുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമ്പോഴും ജോസഫിന് സിനിമ ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടങ്ങളിലൊന്നാണ്.

Content Highlights: International Film Festival Of Kerala, IFFK ,Joseph an artist who turned to driving