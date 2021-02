‍കൊച്ചി: തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന്‌ കൊച്ചിയിലേക്കു പറന്നെത്തിയ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ചകോരം തലശ്ശേരിയിലേക്കു പറക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ചകോരത്തിന്റെ രൂപം തലശ്ശേരിയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ കലാ സംവിധായകനായ ഹൈലേഷും സംഘവും തുടങ്ങി.

ചലച്ചിത്രോത്സവ വേദിയിൽ പറന്നുയരാൻ നിൽക്കുന്ന ചകോരത്തിന്റെ രൂപം മാത്രമല്ല, ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫീസും എക്സിബിഷൻ ഹാളും അടക്കം കലാ സൃഷ്ടികളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയത്‌ തിരുവനന്തപുരം മലയിൻകീഴ് സ്വദേശി ഹൈലേഷാണ്. 21 വർഷമായി ഐ.എഫ്.എഫ്.കെ. വേദികളിലെ കലാവിരുത് ഹൈലേഷിന്റെയും സംഘത്തിന്റെയുമാണ്.

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിലെത്തിയ ഈ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ ഹൈലേഷ് തിരഞ്ഞെടുത്ത തീം സാമൂഹിക അകലമാണ്. ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫീസിന്റെ ഡിസൈനിങ്ങിൽ നമുക്കിതു കാണാനും കഴിയും. കയറുകൾ ത്രികോണാകൃതിയിൽ കെട്ടി രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഓഫീസിൽ ത്രികോണ രൂപങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം സാമൂഹിക അകലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഓപ്പൺ ഓഫീസാണ് ഇത്തവണ ഒരുക്കി നൽകിയതും. കയറുത്‌പന്നങ്ങൾ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ ഒഴിവാക്കി.

ഹൈലേഷിന്റെ സംഘത്തിലെ 25 കലാകാരൻമാർ ചേർന്ന് 10 ദിവസം കൊണ്ടാണിതെല്ലാം ഒരുക്കിയത്. മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണത്തെ പ്രധാന വെല്ലുവിളി, ഒരു വേദിയിൽനിന്നു മറ്റൊരു വേദിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും വിധം ഇവ ചെലവു കുറച്ച് ഒരുക്കുന്നതായിരുന്നു. മറ്റൊരു വേദിയിലെത്തിച്ച്‌ ഇവ പഴയതുപോലെ ആക്കാൻ മൂന്നു ദിവസത്തെ പണിയുണ്ട്. വേദികൾക്കനുസരിച്ച്‌ അളവുകളിൽ മാറ്റങ്ങളും വേണ്ടിവരും.

പ്രധാന ആകർഷണമായ ചകോരത്തെ അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ടാണ്‌ രൂപപ്പെടുത്തിയത്. കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയും വിധം വിവിധ ഭാഗങ്ങളായാണു ചകോരത്തെ ഒരുക്കിയത്.

കൊച്ചിയിൽനിന്ന്‌ തലശ്ശേരി പതിപ്പിലേക്കു രണ്ടു ദിവസത്തെ അകലം മാത്രം. ഇതിനുള്ളിൽ ഇവയെല്ലാം വാഹനത്തിൽ കയറ്റി ആ വേദിയിലെത്തിച്ച്‌, പഴയതുപോലെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണെന്ന്‌ ഹൈലേഷ് പറയുന്നു.

പോളിടെക്‌നിക് പഠനം കഴിഞ്ഞ്‌ പഠിച്ച മേഖലയിലേക്കു പോകാതെ, കലാ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തിയാണ് ഹൈലേഷിനെ കലാ സംവിധാന രംഗത്തേക്കു കൊണ്ടുവരുന്നത്. സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവലിലും 2001 മുതൽ ഹൈലേഷ് കലാ സംവിധായകനാണ്. ചാനലുകളുടെ അവാർഡ് നിശകളിലും വേദിയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: IFFK The Golden Crow Pheasant Award, third edition to begin in Thalassery