സർഗാത്മകതയുടെ സ്വതന്ത്രമായ ആഘോഷത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ഭരണകൂടം ഒ.ടി.ടി. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങൾക്ക് മേൽ നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന ഓപ്പൺ ഫോറം.

സ്വയം നിയന്ത്രണമെന്ന ആശയത്തിലൂടെ ഡിജിറ്റൽ പരമാധികാരം നിലനിർത്താനാണ് ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഓപ്പൺഫോറത്തിൽ അഭിപ്രായമുയർന്നു.

കർക്കശമായ പരാതിപരിഹാര സംവിധാനങ്ങൾ ഉപാധിയാക്കി ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് നിയന്ത്രണങ്ങളെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ് വായിച്ച് അക്കാദമി ഉപാധ്യക്ഷ ബീനാപോൾ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർക്കശമാക്കി സർഗാത്മകതയേയും സ്വാതന്ത്ര്യബോധത്തേയും ഹനിക്കുകയാണ് ഭരണകൂടമെന്ന് സംവിധായകൻ പുഷ്പേന്ദ്ര സിങ് പറഞ്ഞു.

ഭരണകൂടങ്ങൾക്കനിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ചെറുക്കാൻ ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിനോട് എന്ത് നിലപാട് കൈക്കൊള്ളണമെന്നത് കലാകാരന്മാർ ആലോചിക്കേണ്ട അസംബന്ധ കാലമാണിതെന്നും സംവിധായിക വിധു വിൻസെന്റ് പറഞ്ഞു. ഒരു വശത്ത് സർഗാത്മകതയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സർക്കാർ മറുഭാഗത്ത് കച്ചവടത്തിന്റെ പേരിൽ എല്ലാം തുറന്നിടുകയാണെന്നും എൻ.പി.സജീഷ് പറഞ്ഞു.

നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏറിയേറി സ്വയം സെൻസർഷിപ്പു നടത്തുന്ന ജനതയായി നാം മാറുന്ന കലാമാണിതെന്നും കാഴ്ചാശീലങ്ങൾ മാറ്റിയെഴുതേണ്ടതുണ്ടെന്നും ക്യാമറാമാൻ പ്രതാപ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു. വി.കെ.ജോസഫ് മോഡറേറ്ററായി.

Content Highlights: IFFK Thalassery edition Oen forum, the Goverment's intervention in freedom of creativity