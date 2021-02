കൊച്ചി: രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയിലെ മൂന്നാം ദിവസം വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള 23 സിനിമകള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കും. സരിത, സവിത, സംഗീത, കവിത, ശ്രീധർ, പദ്മ സ്ക്രീൻ 1 എന്നീ ആറ് സ്‌ക്രീനുകളിലായാണ് പ്രദര്‍ശനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് .

സരിത: രാവിലെ 9.30 ന് യെല്ലോ ക്യാറ്റ് (ലോക സിനിമ), 12.00 ന് സമ്മർ ഓഫ് 85 (ലോക സിനിമ), 2.45 ന് ദി മാൻ ഹൂ സോൾഡ് ഹിസ് സ്‌കിൻ (ലോക സിനിമ), 5.30 ന് വൈഫ് ഓഫ് എ സ്പൈ (ലോക സിനിമ)

സവിത: രാവിലെ 10.00 ന് സീ യൂ സൂൺ (മലയാള സിനിമ ഇന്ന്), 1.30 ന് അറ്റെൻഷൻ പ്ളീസ് (മലയാള സിനിമ ഇന്ന്) , 4.15 ന് പിഗ് (ഇന്ത്യന്‍ സിനിമ ഇന്ന്) , 7.00 ന് വാങ്ക് ( മലയാള സിനിമ ഇന്ന്)

സംഗീത : രാവിലെ 9.15 ന് ബ്രത്ലെസ്സ് (ഗൊദാർദ്), 11.45 ന് ഫെബ്രുവരി (ലോക സിനിമ), 2.30 അഗ്രഹാരത്തിൽ കഴുതൈ (ഹോമേജ്)

കവിത: രാവിലെ 9.00 ന് സ്റ്റാർസ് അവെയിറ്റ് അസ് (ലോകസിനിമ), 12.15 ന് മെമ്മറി ഹൗസ് (മത്സരവിഭാഗം), 2.30 ന് ദെയർ ഈസ് നോ ഈവിൾ (മത്സരവിഭാഗം), 5.45 ന് കുതിരൈവാൽ (ഇന്ത്യന്‍ സിനിമ ഇന്ന്)

ശ്രീധർ: രാവിലെ 9.30 ന് ഡെബ്രിസ് ഓഫ് ഡിസയർ (കലൈഡോസ്കോപ്പ്), 12.15 ന് 200 മീറ്റെർസ് (ലോക സിനിമ) , 2.30 ന് ഡെസ്റ്റെറോ (മത്സരവിഭാഗം) , 5.15 ന് ബിരിയാണി (കലൈഡോസ്കോപ്പ്)

പദ്മ സ്ക്രീൻ 1: രാവിലെ 9.15 ന് സ്‌ട്രൈഡിംഗ് ഇന്‍ ടു ദ വിന്‍ഡ് (ലോകസിനിമ), 12.30 ന് ക്രോണിക്കിള്‍ ഓഫ് സ്‌പേയ്‌സ് (മത്സരവിഭാഗം), 2.45 ന് ഹാസ്യം (മത്സരവിഭാഗം), 5. 00 ന് ലോൺലി റോക്ക് (മത്സരവിഭാഗം)

'ഹാസ്യ'വും 'ബിരിയാണി'യും വെള്ളിയാഴ്ച പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്നു.

രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ അംഗീകാരം നേടിയ 'ഹാസ്യം', 'ബിരിയാണി' ഉൾപ്പടെ അഞ്ചു മലയാള ചിത്രങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്നു. ആകെ 24 ചിത്രങ്ങളാണ് നാളെ വേദിയിലെത്തുന്നത്.

അറ്റെൻഷൻ പ്ളീസ് , വാങ്ക് , സീ യു സൂൺ എന്നിവയാണ് പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്ന മറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ. ഹാസ്യം രാജ്യാന്തര മത്സര വിഭാഗത്തിലും ബിരിയാണി കാലിഡോസ്കോപ്പ് വിഭാഗത്തിലും മറ്റ് മൂന്നു ചിത്രങ്ങൾ മലയാളം സിനിമ ഇന്ന് എന്ന വിഭാഗത്തിലും പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം നേടിയ രാജ്യാന്തര ചിത്രങ്ങളും നാളെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ലോക സിനിമ വിഭാഗത്തിൽ 'യെല്ലോ ക്യാറ്റ്', 'മാൻ ഹു സോൾഡ് ഹിസ് സ്കിൻ' 'സമ്മർ ഓഫ് 85' തുടങ്ങിയവയും രാജ്യാന്തര മത്സര വിഭാഗത്തിൽ 'ദേർ ഈസ് നോ ഇവിൽ' 'ക്രോണിക്കിൾസ് ഓഫ് സ്‌പേസ്', 'ലോൺലി റോക്ക്', 'ഡെസ്റ്ററോ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. തമിഴ് സിനിമകളായ 'കുതിരൈ വാൽ', 'സേത്തുമ്മാൻ' എന്നിവയും ബിഗ് സ്‌ക്രീനിൽ എത്തുന്നു.

ലൈഫ് ടൈം അചീവമെന്റ് അവാർഡ് നേടിയ ജീൻ ലുക് ഗൊദാർദിന്റെ 'ബ്രത്ലെസ്സ്', ഛായാഗ്രാഹകൻ രാമചന്ദ്രബാബുവിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം 'അഗ്രഹാരത്തിൽ കഴുതൈ' എന്നീ ചിത്രങ്ങളും പ്രദർശനത്തിനുണ്ട്.

