ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ മത്സര വിഭാഗത്തിലെ മലയാളി തിളക്കമായി ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയുടെ ചുരുളിയും ജയരാജിന്റെ ഹാസ്യവും . ആദ്യ പതിപ്പുമുതൽ നിറഞ്ഞ സദസിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പാലക്കാട്ടും വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത്. അധികാരം ജനാധിപത്യത്തെ കാറ്റിൽ പറത്തുന്നതും 'തങ്ങളുടെ' താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് 'അവരെ' പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതുമാണ് ചുരുളിയുടെ പ്രമേയം. പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ, നിരോധനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഒരു ജനതയുടെ മേൽ നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾ ഒരു മലയോരഗ്രാമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു .

ജയരാജിന്റെ നവരസ പരമ്പരയിലെ എട്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് ഹാസ്യം . ഹാസ്യം എന്ന വികാരത്തിന് ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളിലെ പുതിയ നിർവചനങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം. ചുരുളി വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലിനും ഹാസ്യം ബുധനാഴ്ച 2.45 നും സത്യാ മൂവി ഹൗസിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും.

