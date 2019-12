മലയാളികള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന സിങ്കപ്പൂര്‍ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരുടെ സ്വതന്ത്ര ചലച്ചിത്ര സംരംഭമായ കഥ@8 തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയില്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തുന്നു. തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ബംഗാളി, മറാത്തി, ആസ്സാമീസ്, ഗുജറാത്തി, പഞ്ചാബി എന്നിങ്ങനെ എട്ട് ഭാഷകളില്‍ നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്ന ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങള്‍ കോര്‍ത്തിണക്കി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചലച്ചിത്ര സമാഹാരമാണ് കഥ@8 (ആന്തോളജി സിനിമ). ലോക സിനിമാ വിഭാഗത്തിലാണ് ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തുന്നത്.

സിങ്കപ്പൂര്‍ പ്രവാസിയും മലയാളിയുമായ ശില്‍പ്പ കൃഷ്ണന്‍ ശുക്ലയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധാനവും നിര്‍മാണവും നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ആന്തോളജി സിനിമകള്‍ നേരത്തേ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരേ വ്യക്തി രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍മാണവും നിര്‍വഹിച്ച എട്ടു ഭാഷകള്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇത്തരം ഒരു സിനിമ ലോക സിനിമാ ചരിത്രത്തില്‍ തന്നെ ഒരപൂര്‍വ്വ സംരഭമാണ്.

ഈ വര്‍ഷം നടന്ന സിങ്കപ്പൂര്‍ സൗത്ത് ഏഷ്യന്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയില്‍ ലോക സിനിമാ വിഭാഗത്തില്‍ കഥ@8 പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തിയിരുന്നു. സുഹാസിനി മണിരത്‌നം, രാജീവ് മേനോന്‍ എന്നിവര്‍ അംഗങ്ങളായ ജൂറിയുടെ പ്രത്യേക പരാമര്‍ശവും മേളയില്‍ ചിത്രം കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു.

Content Highlights: shilpa krishnan shukla anthology movie, katha@8 to be screened at IFFK