തിരുവനന്തപുരം: ഇരുപത്തിനാലാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ സാമാപന സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി.

സുവര്‍ണ ചകോര പുരസ്‌കാരം നതിങ് സ്റ്റെയ്‌സ് ദ സെയിമിന്

മികച്ച സംവിധായകനുള്ള പുരസ്‌കാരം ബ്രസീലിന്‍ സംവിധായിക അലന്‍ ഡെബര്‍ട്ടോണ് ചിത്രം- പാക്കറേറ്റ്‌

നെറ്റ് പാക്ക് പുരസ്‌കാരം ഡോക്ടര്‍ ബിജുവിന്റെ വെയില്‍മരങ്ങള്‍ക്ക്

ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്‌മെന്റ് പുരസ്‌കാരം അര്‍ജന്റീനയന്‍ സംവിധായകന്‍ ഫെര്‍നാഡോ സോലാനസിന്

നെറ്റ്പാക്ക് പുരസ്‌കാരം പ്രത്യേക ജൂറി പുരസ്‌കാരം കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്‌സിന്‌

ഫിപ്രസ്‌കി പുരസ്‌കാരം- മികച്ച മലയാളം സിനിമ ഫീവര്‍

ജെല്ലിക്കെട്ടിന് പ്രത്യേക പരാമര്‍ശം

മികച്ച ഓണ്‍ലൈന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിങ്- മാതൃഭൂമി ഡോട്ട്‌കോമിന്‌

മികച്ച ദൃശ്യമാധ്യമ ക്യാമറാമാന്‍ പുരസ്‌കാരം- പ്രേം ശശി-മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്‌

മികച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടിങ്ങിനുള്ള പുരസ്‌കാരം മാതൃഭൂമി ന്യൂസിലെ ജിഷ കല്ലിങ്കലിന്‌

പ്രിന്റ് വിഭാഗത്തില്‍ മികച്ച ക്യാമറാമാന്‍ മാതൃഭൂമിയുടെ എസ്.ശ്രീകേഷ്‌



Content Highlights: International film festival Kerala IFFK 2019, closing ceremony, awards best movie, Best director, The Golden Crow Pheasant, The Silver Crow Pheasant Award