തിരുവനന്തപുരം: ഐ എഫ് എഫ് കെയുടെ ഒരുക്കങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി എന്ന് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയര്‍മാന്‍ കമല്‍. തിരുവനന്തപുരത്ത് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം. സര്‍ക്കാര്‍ തിയ്യറ്ററുകളില്‍ മാത്രമാണ് ആദ്യ ദിവസം സിനിമകള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നത്. വൈകീട്ട് 6 മണിക്ക് നടക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നും കമല്‍ പറഞ്ഞു.

ഓപ്പണ്‍ ഫോറം, മീറ്റ് ദി ഡയറക്‌ടേഴ്സ് തുടങ്ങിയ സെഷനുകള്‍ ടാഗോറില്‍ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. നിശാഗന്ധിയില്‍ എന്നും പകല്‍ പ്രദര്‍ശനം ഉണ്ടാവില്ല. വൈകീട്ട് 6 മുതല്‍ 10 വരെ മൂന്ന് ഷോ ആണ് ഉണ്ടാവുക. രണ്ട് ദിവസം നിശാഗന്ധിയില്‍ മിഡ്നൈറ് ഷോ ഉണ്ടാവും. അതിലൊന്ന് ഒരു കൊറിയന്‍ ഹൊറര്‍ സിനിമയും മറ്റൊന്ന് മറഡോണയെക്കുറിച്ചുള്ള സിനിമയും ആണ്. ഡെലിഗേറ്റുകള്‍ പൊതുവെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് മടങ്ങുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിദേശത്തുനിന്നുള്ള അതിഥികളും ഡെലിഗേറ്റുകളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മലയാള സിനിമ ആഗോളതലത്തില്‍ വളര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് മലയാള സിനിമകള്‍ക്ക് വിദേശമേളകളില്‍ സാന്നിധ്യമറിയിക്കാന്‍ പറ്റുന്നു. ഈ വളര്‍ച്ചക്ക് ഒരു വേദി കൂടിയായിരുന്നു ഐ എഫ് എഫ് കെ. ഐ എഫ് എഫ് കെ കണ്ട് വളര്‍ന്നവരാണ് ഇപ്പോഴുള്ള സംവിധായകര്‍. അതിന് കച്ചവടം എന്നോ സമന്തരം എന്നോ വ്യത്യാസമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

'തീയേറ്ററില്‍ ഓടി എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു സിനിമ മോശമായി എന്ന് അഭിപ്രായം ഇല്ല'

തീയറ്ററില്‍ ഓടി എന്നത്‌കൊണ്ട് അത് മോശമായി എന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്ക് അഭിപ്രായം ഇല്ലെന്ന് കമല്‍ പറഞ്ഞു. സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നില്‍ സിനിമ എത്തിയപ്പോള്‍ അവര്‍ക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നിയവയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. കച്ചവട സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു സിനിമയെ ഐ.എഫ്.എഫ്.കെയില്‍ നിന്ന് മാറ്റി നിര്‍ത്തില്ല. ഒരു ജനാധിപത്യ ഇടം എന്ന രീതിയില്‍ മേള എല്ലാവര്‍ക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. മാറ്റ് നിര്‍ത്തല്‍ എന്നത് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ നിയമാവലിയില്‍ പറയുന്നില്ല. അതിനെക്കുറിച്ചു കൂടുതല്‍ സംസാരിക്കാന്‍ ഇപ്പോള്‍ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഉണ്ട്. കാരണം സിനിമ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല എന്നതിനാല്‍ ചിലര്‍ കോടതിയില്‍ പോയിട്ടുണ്ട്. കോടതിയുടെ പരിഗണനയില്‍ ഉള്ള കാര്യമാണിത്.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഡെലിഗേറ്റുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത്തവണ. ഈ വര്‍ഷം ഫിലിം മാര്‍ക്കറ്റ് പുതിയ രീതിയില്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ലോകത്തെ വലിയ സെയില്‍സ് ഏജന്‍സികള്‍ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അവരുമായുള്ള ചര്‍ച്ചകളുണ്ട്. ഭാവിയില്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് സെക്ഷന്‍ വിപുലീകരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കും. ഇവിടെ വരുന്ന യുവ ചലച്ചിത്ര പ്രതിഭകള്‍ക്ക് ഇത്തരം ഏജന്‍സികളുമായി ഇടപെടാന്‍ അവസരം ഒരുക്കും. അവര്‍ പ്രതിഭകളെ ഫിലിം മാര്‍ക്കറ്റ് വഴി കണ്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വഴിയൊരുക്കുക എന്നതാണ് ഫിലിം മാര്‍ക്കറ്റിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും കമല്‍ വ്യക്തമാക്കി.

