'ദേ സെ നതിംഗ് സ്റ്റേയ്‌സ് ദി സെയിം' ഐ എഫ് എഫ് കെ 2019 മത്സര വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. മാറുന്ന കാലത്തിന്റെ രേഖപ്പെടുത്തലാണ് ഈ ചിത്രം. ടോയ്ച്ചി എന്ന വൃദ്ധനാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം. വഞ്ചിക്കാരനായ ടോയ്ച്ചി നാട്ടില്‍ പുതിയ പാലം വരുമ്പോള്‍ ആര്‍ക്കും ബഹുമാനമില്ലാത്തൊരാളായി മാറുന്നു. കാലം മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തില്‍ വരുന്ന മാറ്റമാണ് ജോ ഓടാഗിരി സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം

എന്നാല്‍ പ്രമേയം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദേ സെ നോതിംഗ് സ്റ്റേയ്‌സ് ദി സെയിം ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. സ്വപ്ന തുല്യമായ ഫ്രെയിമുകളാണ് ഛായാഗ്രാഹകന്‍ ക്രിസ്റ്റഫര്‍ ഡോയല്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകന് ഒരു മെഡിറ്റേറ്റീവ് അനുഭൂതി നല്‍കുന്നതില്‍ ക്യാമറക്ക് ഈ ചിത്രത്തില്‍ വല്യ ഒരു പങ്കുണ്ട്.

ചിത്രത്തിന്റെ കാലഘട്ടം വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണത്തില്‍ നിന്ന് മറ്റും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിലാണ് കഥ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം.

നാട് അതിവേഗം മാറുമ്പോഴും അതിനൊത്തു മാറാന്‍ ടോയ്ച്ചി തയ്യാര്‍ അല്ലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അപ്പോളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തില്‍ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു അതിഥി കടന്നു വരുന്നത്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തില്‍ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ട് വരാന്‍ തുടങ്ങി. ഈ മാറ്റം ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റിങ് പാറ്റേണിലും അതിലൂടെ സിനിമയുടെ ഒഴുക്കിലും പ്രകടമാണ്.

കുറച്ചു നീട്ടിവലിച്ചതുപോലെ തോന്നുമെങ്കിലും വളരെ മികച്ചൊരു ദൃശ്യാനുഭവം തന്നെയാണ് 'ദേ സെ നോതിംഗ് സ്റ്റേയ്‌സ് ദി സെയിം'.

Content HIghlights: They say nothing stays the same Review IFFK 2019