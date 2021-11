കോട്ടയം: പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായെടുത്ത ചെറുസിനിമ നേരേ പനോരമയിലേക്ക്. പുണെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ അവസാനവർഷ വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രോജക്ടുകളിലൊന്നാണ് നോൺഫീച്ചർ ഫിലിം വിഭാഗത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

രണ്ടു മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് വിദ്യാർഥികൾ ചേർന്നെടുത്ത ‘ദി സ്പെൽ ഓഫ് പർപ്പിൾ’ എന്ന 23 മിനിട്ട് ദൈർഘ്യമുള്ള ചിത്രമാണ് ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് ഗോവയിൽ ജൂറിക്കും അതിഥികൾക്കും മുൻപിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്.

കോട്ടയം പൊൻകുന്നം ചിറക്കടവ് സ്വദേശി ജിക്കു എം.ജോഷി, തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി രാജേഷ് അമര രാജൻ എന്നിവരാണ് ‘ദി സ്പെൽ ഓഫ് പർപ്പിളി’ലെ മലയാളി സാന്നിധ്യം. ജിക്കുവാണ് ശബ്ദസംവിധായകൻ. രാജേഷ് ഛായാഗ്രാഹകനും.

203 ചിത്രങ്ങളിൽനിന്ന്‌ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 20 ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഗുജറാത്തി ഭാഷയിലുള്ള ഇവരുടെ സിനിമ. ഗുജറാത്ത് സ്വദേശിനിയായ പ്രാചി ബജാനിയ എന്ന വിദ്യാർഥിയാണ് തിരക്കഥയും സംവിധാനവും. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈനിലെ സ്വർണമെഡൽ ജേത്രി കൂടിയാണിവർ. ഇനാസ് എന്ന നായികാ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത് തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റായ സ്വാതി ദാസാണ്. പ്രതിനായകവേഷം മാർഗേ റാവലും മറ്റ് രണ്ട്‌ പ്രധാനകഥാപാത്രങ്ങളായി തിയേറ്റർ രംഗത്തുനിന്നുതന്നെയുള്ള ശ്രദ്ധാ കൗളും വിദിഷാ പുരോഹിതും. കൂടാതെ ഗ്രാമീണരും ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി.



