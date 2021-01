പനാജി: ഗോവയില്‍ 16നു തുടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ ജൂറിയില്‍ സംവിധായകന്‍ പ്രിയദര്‍ശനും

അര്‍ജന്റീനയില്‍ നിന്നുള്ള സംവിധായകന്‍ പാബ്ലോ സെസാറാണ് രാജ്യാന്തര ജൂറി അധ്യക്ഷന്‍. പ്രസന്ന വിതനഗെ (ശ്രീലങ്ക), അബൂബക്കര്‍ ഷോകി (ഓസ്ട്രിയ), റുബയ്യാത്ത് ഹൊസൈന്‍ (ബംഗ്ലദേശ്) എന്നിവരും അംഗങ്ങളാണ്.

14 ചിത്രങ്ങളാണ് ഇത്തവണ മത്സരത്തിലുള്ളത്. ക്രിപാല്‍ കൈതയുടെ ബ്രിഡ്ജ്, സിദ്ധാര്‍ഥ് ത്രിപതിയുടെ എ ഡോഗ് ആന്റ് ഹിസ് മാന്‍, ഗണേഷ് വിനായകന്റെ തായേന്‍ എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും മത്സരവിഭാഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്. മികച്ച ചിത്രത്തിന് സുവര്‍ണമയൂര പുരസ്‌കാരവും 40 ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ലഭിക്കും. മികച്ച സംവിധായകന്‍, നടി, നടന്‍ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലും പുരസ്‌കാരമുണ്ട്.

