പനാജി: പ്രശസ്ത ഇറ്റാലിയന്‍ ഛായാഗ്രാഹകന്‍ വിറ്റോറിയോ സ്‌റ്റൊറാറോയ്ക്ക് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയില്‍ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്‌മെന്റ് പുരസ്‌കാരം നല്‍കി ആദരിക്കും. അപ്പോകാലിപ്‌സ് നൗ (1979), റെഡ്‌സ് (1981), ദ ലാസ്റ്റ് എംപറര്‍ (1987) തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മൂന്ന് ഓസ്‌കര്‍ പുരസ്‌കാരം നേടിയ ഛായാഗ്രാഹകനാണ് അദ്ദേഹം.

രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയ്ക്ക് ഇന്ന് വൈകീട്ട് തിരി തെളിയും. കേന്ദ്ര വാര്‍ത്താ വിതരണ മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവദേക്കര്‍ മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. തോമസ് വിന്റെര്‍ബെര്‍ഗിന്റെ അനദര്‍ റൗണ്ടാണ് ഉദ്ഘാടന ചിത്രം.

Content Highlights: Vittorio Storaro to honor with Life time achievement award International Film Festival of Goa