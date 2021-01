പനാജി: 51-ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയില്‍ (ഐ.എഫ്.എഫ്.ഐ) ആദ്യ പ്രദര്‍ശനത്തിനൊരുങ്ങി ശ്രീധര്‍ ബി.എസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്ററി ചിത്രം 'ഇന്‍ ഔര്‍ വേള്‍ഡ്.' ജനുവരി 16 മുതല്‍ 24 വരെ ഗോവയിലാണ് മേള അരങ്ങേറുന്നത്. നോണ്‍ ഫിക്ഷന്‍ വിഭാഗത്തില്‍ ജനുവരി 18-ന് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ഒരു മണിക്കാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രദര്‍ശനം. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിര്‍മാതാവ് കൂടിയായ ശ്രീധര്‍ ബി.എസ്.

ഓട്ടിസം ബാധിച്ച മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ ജീവിതമാണ് ഡോക്യുമെന്ററി ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ കലര്‍പ്പില്ലാത്ത നേര്‍ക്കാഴ്ചകള്‍ ചിത്രത്തിലുണ്ട്. ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി സൂക്ഷ്മമായ അറിവും അവബോധവും സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ശ്രമം. മാതാപിതാക്കളും തെറാപ്പിസ്റ്റുകളുമായുള്ള അഭിമുഖങ്ങളും, നീന്തല്‍ ക്ലാസും കുതിരസവാരിയും സംഗീതപഠനവും പോലെ ദൈനംദിന

ജീവിത മുഹൂര്‍ത്തങ്ങളും ഡോക്യുമെന്ററിയില്‍ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. സങ്കടകരമായ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോഴും സഹതാപമല്ല അവര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും, മറിച്ച് തങ്ങളെക്കൂടി ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന വിശാലമായ മാനവികതയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകള്‍ മാത്രമാണ് അവര്‍ പങ്കുവെയ്ക്കുന്നതെന്നും ചിത്രം നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുന്നു.

വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രണ്ട് ലോകങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്നതെന്ന് സംവിധായകന്‍ ശ്രീധര്‍ ബി.എസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 'അവര്‍ എന്നും നമ്മള്‍ എന്നും ലോകം രണ്ടായി വേര്‍പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലോകത്തെ ഇങ്ങനെയാക്കുന്നത് തെറ്റായ ചില ധാരണകളാണ്. അത്തരം വ്യവസ്ഥാപിത ധാരണകളെയാണ് 'ഇന്‍ ഔര്‍ വേള്‍ഡ് ' തിരുത്തുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ വീക്ഷണത്തോടെ ലോകത്തെ നോക്കിക്കാണാനുള്ള ജാലകമാണ് ഈ ചിത്രം. സ്‌നേഹവും ആദരവും പങ്കുവെച്ച് പരസ്പര സഹവര്‍ത്തിത്വത്തോടെ, എല്ലാവരേയും ഉള്‍ക്കൊള്ളാനുള്ള വഴിയാണ് അത് കാണിച്ചുതരുന്നത്. അവരെന്നും നമ്മളെന്നും വേര്‍തിരിവില്ലാതാവണം. എല്ലാവരേയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ലോകത്തെയാണ് സ്വപ്നം കാണുന്നത്,' സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞു.

ഫിലിം, ടെലിവിഷന്‍-ഡിജിറ്റല്‍ കണ്ടന്റ് ബ്രാന്‍ഡിങ്ങ്, മാര്‍ക്കറ്റിങ്ങ് മേഖലകളില്‍ 22 വര്‍ഷത്തെ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള മലയാളിയാണ് ശ്രീധര്‍ ബി എസ്. ടേണര്‍ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ്, നാഷണല്‍ ജിയോഗ്രാഫിക് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍, ഫോക്‌സ്, ഫോഡ്, ബി എം ഡബ്ല്യു, സോണി മോഷന്‍ പിക്‌ചേഴ്‌സ് തുടങ്ങി അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനങ്ങളുമായി യോജിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സര്‍ഗാത്മക മികവിന് ദേശീയ, അന്തര്‍ദേശീയ തലങ്ങളിലായി 43 പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ നേടിയിട്ടുണ്ട്. സാള്‍ട്ട് സ്റ്റുഡിയോസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ചെയര്‍മാനായും നാഷണല്‍ ജിയോഗ്രാഫിക്, ഫോക്‌സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ചാനലുകളുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്റ്ററായും പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

