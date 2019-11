കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ നിയമ പോരാട്ടങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു പ്രഭാവതിയമ്മ എന്ന സ്ത്രീയുടേത്. തിരുവനന്തപുരം ഫോര്‍ട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ മൂന്നാം മുറയ്ക്ക് വിധേയനായി കൊല്ലപ്പെട്ട ഉദയകുമാറിന്റെ അമ്മ. 2005 സെപ്തംബര്‍ 27-ന് മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഉദയകുമാറിനെ ഇരുമ്പുപൈപ്പ് കൊണ്ട് അടിച്ചും ഉരുട്ടിയുമാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നീട് ഉദയകുമാര്‍ ഉരുട്ടിക്കൊലകേസ് എന്ന പേരില്‍ ഈ കേസ് കേരളത്തിലാകെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചു. തന്റെ മകന് നീതി കിട്ടാന്‍ വേണ്ടി ഉദയകുമാറിന്റെ അമ്മ പ്രഭാവതിയമ്മ നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിന്റെ പേരില്‍. പ്രഭാവതിയമ്മയുടെ നിയമ യുദ്ധം നീണ്ടത് 13 വര്‍ഷമായിരുന്നു.

പ്രഭാവതിയമ്മയുട ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു സിനിമ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. മലയാളത്തിലല്ല, മറാത്തിയില്‍. 'മായി ഘാട്ട് ക്രൈം നമ്പര്‍. 103/2005' പേരില്‍. കേരളത്തില്‍ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഉദയകുമാര്‍ ഉരുട്ടിക്കൊലക്കേസ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിഞ്ഞ സംവിധായകന്‍ ആനന്ദ് മഹാദേവനാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവ്.

കേരളത്തില്‍ നടന്ന കഥ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തത്തിലാണ് പറയുന്നത്. പ്രഭാവതിയമ്മയുടെ കഥാപാത്രം ഈ മറാത്തി സിനിമയില്‍ മായി എന്ന അലക്കുകാരിയാകുന്നു. ദേശീയ പുരസ്‌കാര ജേത്രിയായ ഉഷ ജാദവാണ് ഈ കഥാപാത്രത്തെ അനശ്വരമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മായി ഘാട്ടിന്റെ വിശേഷങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ച് ഉഷ ജാദവ് മാതൃഭൂമിയോട് സംസാരിക്കുന്നു.

മായി ഘട്ടിലേക്ക്

മനുഷ്യവികാരങ്ങള്‍ ഭാഷയ്‌ക്കോ അതിര്‍ത്തികള്‍ക്കോ അതീതമാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ മായി ഘാട്ടിന്റെ കഥ ആനന്ദ് മഹാദേവന്‍ സാര്‍ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നപ്പോള്‍ ചെയ്യാന്‍ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു അഭിനേതാവിനെ ഇത്തരം കഥാപാത്രങ്ങള്‍ വല്ലപ്പോഴുമേ തേടി വരൂ. മായിയുടെ കഥാപാത്രം വിട്ടുകളയാന്‍ എനിക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു.

തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍...

കേരളത്തില്‍ നടന്ന ഉദയകുമാര്‍ കൊലക്കേസാണ് ചിത്രത്തിന് പ്രചോദനമായതെന്ന് അറിയാമല്ലോ. ആനന്ദ് മഹാദേവന്‍ സാര്‍ ഈ വിഷയത്തില്‍ ഒരുപാട് ഗവേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം കേരളത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കുകയും പ്രഭാവതിയമ്മയെ കാണുകയും അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തില്‍ പഠിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം അത് വിവരിച്ചു തന്നപ്പോള്‍ മനസ്സു മരവിച്ചു പോയി. ലോകം മുഴുവന്‍ തനിക്കെതിരെ അണിനിരന്നപ്പോഴും തന്റെ മകന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയായവര്‍ക്ക് ശിക്ഷ നേടിക്കൊടുക്കാന്‍ അവര്‍ നടത്തിയ പോരാട്ടം സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്. അതും ഒരു സാധാരണക്കാരിയായ സ്ത്രീ. അതിനാല്‍ മായി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഞാന്‍ കാര്യമായ തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ നടത്തി. ഉദയകുമാര്‍ ഉരുട്ടിക്കൊലകേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പത്രവാര്‍ത്തകളിലൂടെ ഞാന്‍ കടന്നു പോകുകയും വിശദമായി പഠിക്കുകയും ചെയ്തു.

വെല്ലുവിളികള്‍

ഒരു മധ്യവയസ്‌കയുടെ കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഞാന്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്റെ പ്രായത്തേക്കാള്‍ ഒരുപാട് പക്വതയുള്ള കഥാപാത്രം. തിരക്കഥ പൂര്‍ണമായി ഉള്‍ക്കൊണ്ടതിന് ശേഷം കഥാപാത്രമായി മാറുമ്പോള്‍ എനിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയില്ല. എന്നാല്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ എന്നെ ഉള്‍ക്കൊള്ളുമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ എനിക്ക് ചില ആശങ്കള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ എന്റെ കഥാപാത്രത്തെയും സിനിമയെയും ഇന്ന് പ്രേക്ഷകര്‍ കൈയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോള്‍ വലിയ സന്തോഷം തോന്നുന്നു.

പ്രഭാവതിയമ്മയെ കാണണം..

പ്രഭാവതിയമ്മയെ നേരിട്ട് കാണാന്‍ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി ആ അമ്മയെ നേരിട്ട് കാണുക എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് എനിക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന ചലച്ചിത്ര മേളയില്‍ പ്രഭാവതിയമ്മയും ഞങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. അവരെ ചേര്‍ത്ത് നിര്‍ത്തണം, പോരാട്ടത്തിന് ഒരു സല്യൂട്ട് പറയണം. ഉദയകുമാറിന്റെ ഓര്‍മകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ഞാന്‍ സാഷ്ടാംഗം നമിക്കുന്നു.

