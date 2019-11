പനജി : അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയുടെ നാലാംദിനത്തില്‍ മേളയുടെ തിരശ്ശീലയില്‍ തിളങ്ങിയത് പലായനത്തിന്റെയും അതിജീവനത്തിന്റെയും കഥകള്‍ പറഞ്ഞ ചിത്രങ്ങളാണ്. ഹിറ്റ്ലര്‍ ഭരണകൂടത്തെ ഭയന്ന് പലായാനംചെയ്യുന്ന ജൂതപെണ്‍കുട്ടിയുടെ കഥപറയുന്ന മൈ നെയിം ഈസ് സാറാ എന്ന ചിത്രം മേളയില്‍ കൈയടി നേടി. സാറാ ഗൊരാലിന്‍ക് എന്ന സ്ത്രീയുടെ യഥാര്‍ഥജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റീഫന്‍ ഒറിറ്റാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ജീവിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിനിടയില്‍ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യുന്ന സ്റ്റീലിങ് ഹോഴ്സസ് എന്ന ചിത്രം മത്സരവിഭാഗത്തില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു. ഓസ്ട്രിയന്‍ ചിത്രം ലിലിയന്‍, ഹംഗേറിയന്‍ ചിത്രം കാപ്റ്റീവ്സ് എന്നിവയാണ് ഈ വിഭാഗത്തില്‍ പ്രദര്‍ശിക്കപ്പെട്ട മറ്റു ചിത്രങ്ങള്‍.

ടി. അരുണ്‍കുമാറിന്റെ രചനയില്‍ നോവിന്‍ വാസുദേവ് സംവിധാനംചെയ്ത ഇരവിലും പകലിലും ഒടിയന്‍ എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി ചിത്രം ഇന്ത്യന്‍ പനോരമയില്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തി. റെട്രോസ്പെക്ടീവ് വിഭാഗത്തില്‍ ജോണ്‍ എബ്രഹാം സംവിധാനംചെയ്ത അഗ്രഹാരത്തില്‍ കഴുതൈയും പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തി.

ഇന്‍ കോണ്‍വര്‍സേഷന്‍ വിഭാഗത്തില്‍ നടി തപ്സി പന്നുവാണ് അതിഥിയായെത്തിയത്. വിമണ്‍ ഇന്‍ ലീഡ് എന്ന എന്ന വിഷയത്തിലാണ് ചര്‍ച്ച അരങ്ങേറിയത്. അണിയറയിലും അരങ്ങിലും നടക്കുന്ന സ്ത്രീമുന്നേറ്റങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയ്ക്ക് ശുഭസൂചനയാണെന്ന് തപ്സി പറഞ്ഞു.

സുവര്‍ണജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആക്സസിബിള്‍ ഇന്ത്യ ആക്സസിബിള്‍ ഫിലിം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കംകുറിച്ചു. ഭിന്നശേഷിക്കാരായവരില്‍ സിനിമാസ്വാദനത്തെ പ്രോത്സാഹിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്.

രാജ്കുമാര്‍ ഇറാനി സംവിധാനംചെയ്ത മുന്നാഭായ് എം.ബി.ബി.എസായിരുന്നു ഈ വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്ഘാടനചിത്രം.

ആസിഡ് ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ച പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കഥപറയുന്ന മലയാള ചിത്രം ഉയരെ ഇന്ത്യന്‍ പനോരമയില്‍ ഇന്ന് പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തും.

ഇന്‍ കോണ്‍വര്‍സേഷന്‍ വിഭാഗത്തില്‍ ഉയരെയുടെ സംവിധായകന്‍ മനു അശോകന്‍, സംവിധായകരായ വിഘ്നേഷ് ശിവന്‍, ആദിത്യാ ധര്‍, ശശാങ്ക് ഖൈത്താന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുക്കും. ദി എമര്‍ജിങ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന വിഷയത്തിലാണ് ചര്‍ച്ച.

ഇന്ത്യന്‍ പനോരമ വിഭാഗത്തില്‍ ജയരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത ശബ്ദിക്കുന്ന കലപ്പ, റെട്രോസ്പെക്ടീവ് വിഭാഗത്തില്‍ ജി. അരവിന്ദന്റെ തമ്പ്, ഡോ. ബിജു സംവിധാനംചെയ്ത വെയില്‍ മരങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളും പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തും.

പ്രശംസ നേടി ജല്ലിക്കട്ട്

അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയുടെ നാലാംദിനത്തില്‍ രാജ്യാന്തര മത്സരവിഭാഗത്തില്‍ ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി സംവിധാനംചെയ്ത ജല്ലിക്കട്ട് പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു. ഇത്തവണത്തെ മേളയില്‍ പ്രതിനിധികള്‍ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ജല്ലിക്കട്ട്. ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് 5:30-യ്ക്ക് നടന്ന പ്രദര്‍ശനത്തില്‍ അണിയറപ്രവര്‍ത്തകരും അഭിനേതാക്കളും പങ്കെടുത്തു. മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് ചിത്രം നേടിയത്.

Content Highlights : iffi goa 2019 updates my name is sara jallikkettu movie fourth day roundup