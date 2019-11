ഹിന്ദി നമ്മുടെ ദേശീയഭാഷ ആണെന്നും ഇംഗ്ലീഷ് ഒഴിവാക്കി ഹിന്ദിയില്‍ മാത്രം സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞയാള്‍ക്കു മറുപടിയുമായി താപ്‌സി പന്നു. ഗോവയില്‍ നടക്കുന്ന അമ്പതാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയില്‍ ഇന്‍ കോണ്‍വര്‍സേഷന്‍ സെഷനില്‍ നടി അതിഥിയായി എത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം.

ഇംഗ്ലീഷ് ഒഴിവാക്കി ഹിന്ദിയില്‍ മാത്രം സംസാരിക്കണം എന്നായിരുന്നു ഒരാള്‍ താപ്‌സിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരില്‍ പലര്‍ക്കും ഹിന്ദി അറിയില്ലെന്നും അവരുടെ വികാരത്തെ കൂടെ തനിക്കു മാനിക്കണം എന്നും താപ്‌സി പറഞ്ഞു.

'ഞാന്‍ ജനിച്ചതും വളര്‍ന്നതും ഡല്‍ഹിയില്‍ ആണ്. അതുകൊണ്ടു ഹിന്ദി എനിക്ക് അറിയാം. എന്നാല്‍ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരില്‍ പലര്‍ക്കും ഹിന്ദി അറിയണം എന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഞാന്‍ ഒരു ബോളിവുഡ് നടി മാത്രം അല്ല തെന്നിന്ത്യന്‍ നടി കൂടിയാണ്. എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും വികാരത്തെ മാനിക്കണം -തപ്സി പറഞ്ഞു

