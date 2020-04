പണ്ട് നമ്പൂതിരി സമുദായത്തില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന ആചാരമായിരുന്നു ഭ്രഷ്ട്. ഭ്രഷ്ടിനെ ആസ്പദമാക്കി നിരവധി സിനിമകള്‍ മലയാളികള്‍ ഇതിനുമുമ്പ് കണ്ടു ശീലിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറിയേടത്ത് താത്രിയെക്കുറിച്ചും സ്മാര്‍ത്തവിചാരത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം കാലം പറഞ്ഞുവെച്ച കഥകളായി മനുഷ്യമനസ്സില്‍ കിടപ്പുണ്ട്. എന്നാല്‍ നാം കേട്ടുമറന്ന ആ പഴങ്കഥകളിലൊക്കെയും പറയാതെയും കാണാതെയും പോയ ചിലതുണ്ട്. അന്നത്തെ ആചാരത്തിനും നിയമവാഴ്ച്ചയ്ക്കും മുന്നില്‍ ശിഥിലമായിപ്പോയ കുടുംബങ്ങളുടെയും അവരുടെ സ്വപ്‌നങ്ങളുടെയും കഥ പറയുന്ന യജ്ഞം എന്ന ഷോർട്ട് ഫീച്ചർ ഫിലിം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു.

ആചാരങ്ങൾക്കിടയിൽ ശ്വാസം മുട്ടി ജീവിച്ച ചില ജന്മങ്ങളുടെ നേർക്കാഴ്ച്ചയാണ് ചിത്രം. മകളെ തൊട്ടാൽ കുളിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്ന ഒരു അമ്മയുടെ വ്യഥയും, താൻ ജനിക്കുന്നതിനു മുമ്പെ തന്നോടൊപ്പം ഭ്രഷ്ടാക്കപ്പെട്ട് നാടുവിട്ടു പോയ അച്ഛനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ കൊതിക്കുന്ന മകളുടെയും കണ്ണ് നനയിക്കുന്ന കഥയാണിത്.

സാഹിത്യകാരി കെ ബി ശ്രീദേവി 1974 ൽ എഴുതിയ "യജ്ഞം" (കുങ്കുമം അവാർഡ് നേടിയിരുന്നു) എന്ന നോവലിനെ ആധാരമാക്കി ചെറുമകള്‍ രഞ്ജന കെ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് യജ്ഞം. 40 മിനിറ്റാണ് ദൈര്‍ഘ്യം. രഞ്ജനയും വിജയേഷ് കാമ്പ്രത്തും ചേർന്നാണ് തിരക്കഥയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോണി സെബാസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഛായാഗ്രഹണം. ബാസിദ് അൽ ഗസാലിയാണ് എഡിറ്റിങ്. ശ്രീവത്സൻ ജെ മേനോൻ സംഗീതം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. വൈറ്റ് ബെൽ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് നിർമ്മാണം.

Content Highlights : Yajnam Malayalam Short Film About Nmboodiri community based on the novel by KB Sreedevi