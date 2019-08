ദേജാവു എന്താണെന്ന് നമ്മള്‍ക്ക് പലര്‍ക്കും അറിവുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്‍ മുന്‍പ് എപ്പോഴോ നടന്നതായി തോന്നുന്ന ഒരു അനുഭവം അതിനെയാണ് ദേജാവു എന്ന് പറയുന്നത്.

എന്നാല്‍ അത് എന്ത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് എന്ന് നിങ്ങള്‍ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത്തരം ഒരു ചിന്തയില്‍ നിന്നും ഉടലെടുത്ത ഒരു ആശയത്തെ ഒരു പരീക്ഷണാര്‍ഥം ഷോര്‍ട് ഫിലിം രൂപത്തില്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാര്‍. ' ടൈംലൂപ് ' എന്നാണ് ആ ഷോര്‍ട് ഫിലിമിന്റെ പേര്.

സയന്‍സ്-ഫിക്ഷന്‍ ത്രില്ലറായാണ് ഈ ഷോര്‍ട് ഫിലിം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഹൃഷന്‍ പിഎസ് ആണ് ദേജാവൂ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹൃശികേശ് പിഎസ്.എഡിറ്റിങ് അമര്‍നാഥ്.ഛായാഗ്രഹണം അമല്‍ സുധീര്‍,. മ്യൂസിക് വൈശാഖ് ബിജോയ്, വിവേക് അനിരുദ്ധ്, ഷാനിഫ് മരക്കാര്‍, മാധവ് ശിവ , ഹൃഷികേശ് പി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങള്‍ ..

