മാസുകൾ സംസാരിക്കുമോ? അങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും പറയാനുണ്ടാകുക? അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന മാസ്കുകളുടെ സംഭാഷണങ്ങളിലേക്ക് ക്യാമറ തിരിച്ചു വെക്കുന്ന ‘അയയിലെ കഥ’ എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രം ശ്രദ്ധ നേടുന്നു.

ഉണക്കാനിട്ടിരിക്കുന്ന മാസ്കുകൾ തമ്മിൽ നടത്തിയേക്കാവുന്ന സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് ചിത്രം കടന്നുപോകുന്നത്. ആറു മിനിട്ട് ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ ഹ്രസ്വചിത്രം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകഴിഞ്ഞു. മാസ്കുകൾ ശീലമാക്കൂ എന്ന സന്ദേശമാണ് ചിത്രം പങ്കുവക്കുന്നത്.

നേരത്തേ ആശുപത്രികളിലും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മാസ്ക് കോവിഡ് കാലത്ത് ജനകീയമായതാണ് മാസ്കുകളുടെ സംസാരവിഷയങ്ങളിൽ ഒന്ന്. സപ്ലൈക്കോ, റേഷൻ കട, ചന്ത തുടങ്ങി പല ഇടങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ച് തളർന്ന വിഷയവും ഇതിനിടയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് പൊലീസ് പിടിച്ച സങ്കടവും മാസ്കുകൾ പങ്കുവക്കുന്നു.

അലക്സ് ബാബു ആണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കി സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അശ്വിൻ ഫ്രെഡി ഛായാ​ഗ്രഹണവും സുജിത് കുമാർ കലാസംവിധാനവും സുമോദ് ഒ.എസ് ശബ്ദമിശ്രണവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. റയാൻ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിലാണ് ചിത്രം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: The mask short film break the chain, covid 19, lock down