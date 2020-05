ലോക്ക് ഡൗൺ സമയത്ത് പല പ്രദേശങ്ങളിലും അനുഭവപ്പെട്ട കള്ളന്മാരുടെ ശല്യത്തെയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് രൂപപ്പെട്ട വാട്സ് അപ് കൂട്ടായ്മകളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ടീം ബ്രദേഴ്സിന്റെ ബാനറിൽ അതുൽനാഥ് അണിയിച്ചൊരുക്കിയ സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ ഹ്രസ്വ ചിത്രമാണ് ബ്ലാക്ക് മാൻ.

സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ കള്ളൻ്റെ ശല്യം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശത്ത് തനിച്ചു താമസിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാസി എടുക്കുന്ന മുൻ കരുതലിലൂടെയാണ് കഥ വികസിക്കുന്നത്.

ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്ത് പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഹ്രസ്വചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ദിലീപ് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ, രാകേഷ് .ജി.നാഥ് എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രത്തിൻ്റെ ക്യാമറയും എഡിറ്റിംഗും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സംവിധായകൻ തന്നെയാണ്. പശ്ചാത്തല സംഗീതം എസ്.കെ ബാലചന്ദ്രൻ, സതീഷ് കെ.എ.

