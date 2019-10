കാമുകനൊപ്പം ജീവിക്കുവാന്‍ വേണ്ടി ഭര്‍ത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന ഭാര്യമാരും കാമുകിയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള ജീവിതം സ്വപ്‌നം കണ്ട് ഭാര്യയെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഭര്‍ത്താക്കന്‍മാരും ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലേയ്ക്ക് സാമഹ്യ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹ്രസ്വചിത്രം. അതാണ് ബെറ്റര്‍ ഹാഫ്. വിവാഹേതരബന്ധങ്ങളുടെ നേര്‍ക്കാഴ്ച്ചയായ ഈ ചിത്രം വിഷ്ണു മുരളീധരനാണ് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അഭിലാഷ് പുരുഷോത്തമന്റേതാണ് രചന.

ലുലു അമ്പലക്കുന്ന്, പ്രശാന്ത് ദീപു എന്നിവരാണ് ഛായാഗ്രഹണം. പ്രിയങ്ക നായര്‍, അനീഷ് റഹ്മാന്‍, സൗബി ബി ജെ, അഭിലാഷ് പി എന്‍ എന്നിവരാണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

