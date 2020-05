രാജ്യം മുഴുവന്‍ ഒരു മഹാവ്യധിക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോള്‍ അതില്‍ മുന്നില്‍ നിന്ന് പോരാടുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ മാലാഖമാര്‍. സ്വന്തം ജീവനും ജീവിതവും ഗൗനിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവന് വേണ്ടി ദിനരാത്രം പരിശ്രമിക്കുകയാണ് നഴ്‌സുമാരും ഡോക്ടര്‍മാരും അടങ്ങുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍. ഇത് തുറന്നുകാട്ടുകയാണ് 'സ്റ്റെഫി ദ് വൈറ്റ് വാരിയര്‍' എന്ന ഹ്രസ്വ ചിത്രം.

ഭാവി ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളെ മാറ്റിവെച്ച് വര്‍ത്തകാലത്തില്‍ വന്നുപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധിയെ തരണം ചെയ്യാന്‍ രാജ്യത്തിനൊപ്പം നില്‍ക്കുകയാണ് സ്റ്റെഫി എന്ന യുവ നഴ്‌സ് ചെയ്തത്. അവരുടെ പോരാട്ടത്തിന്റെയും ആത്മധൈര്യത്തിന്റെയും കഥയാണ് ഹ്രസ്വചിത്രം പറയുന്നത്. ടെന്നി ജോസഫാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയും സംവിധാനവും നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഭാഷവും ഛായാഗ്രഹണവും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിതിന്‍ മൈക്കിളാണ്.

ടൈറ്റില്‍ കഥാപാത്രമായ സ്റ്റെഫിയെ അവതരിപ്പിച്ചത് ആഗ്ന രൂപേഷാണ്. പ്രദീപ് പനങ്ങാട്, ആലിസ്, ജിബ് പാല, ജോസ് ആന്റണി എന്നിവരാണ് മറ്റു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങള്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സാമ്പാസ് ക്രിയേഷന്‍സിന്റെ ബാനറില്‍ ടെന്‍സണ്‍ ജോസഫും ടെറിന്‍ ടെന്നിയും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിര്‍മാണം.

Content Highlights: stephy the white warrior, a short film based on health workers of covid 19