ഇന്തോ-അമേരിക്കൻ സാഹിത്യകാരൻ സിറിൽ മുകളേലിന്റെ സെെലൻസ്ഡ് എന്ന ഹസ്ര ചിത്രം നിർമാതാവ് തമ്പി ആന്റണി പുറത്തിറക്കി. ലോക് ഡൗണ്‍ കാലഘട്ടത്തിലെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ചു ചിത്രീകരിച്ച ഈ സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ സിനിമ, ഭാഷയുടെ അതിർവരമ്പുകൾക്ക് അതീതമായാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കലയും സർഗാത്മകതയും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുമൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ ഏതൊരവസ്ഥയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയാലും പരിപോഷിപ്പിക്കണമെന്ന സന്ദേശം സമൂഹത്തിന് നൽകുകയാണ് ഈ സിനിമയിലൂടെ ഇതിന്റെ അണിയറപ്രവർത്തകർ. ഇതിന്റെ സംഗീത സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്‌ ഇറ്റാലിയൻ സംഗീതജ്ഞൻ ഫെഡറികോ ഡാസിയാണ്. അഞ്ജലി തോമസ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചു. ചിത്രത്തിന്റെ ചീഫ് കോൺസൾട്ടന്റായി ശ്രീജിത്ത് മാധവൻ നായർ പ്രവർത്തിച്ചു.

Content Highlights: Silenced Short Film by Keralite in America, Covid 19 pandemic, Lock down