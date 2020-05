രാജശ്രീ ക്രിയേഷന്‍സിന്റെ ബാനറില്‍ സൂരജ് സൂര്യ സംവിധാനം ചെയ്ത' Who Is The God' എന്ന ഹ്രസ്വ ചിത്രം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. 80 വയസുള്ള ഒരു അപ്പൂപ്പന്‍ കഥാപാത്രത്തിലൂടെയാണ് ചിത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നിരവധി നാടക വേദികള്‍ കൈയ്യടക്കിയിട്ടുള്ള അതുല്യ പ്രതിഭയാണ് അപ്പൂപ്പനായി വേഷമിട്ടിരിക്കുന്ന രാജേശഖരന്‍ നായര്‍.

ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തില്‍ വഴിയരികില്‍ തളര്‍ന്ന് വീഴുന്ന നിസ്സഹയരായ ആളുകളെ അവഗണിച്ചു പോകരുത് എന്നാണ് ഹ്രസ്വചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം. രാജശേഖരന്‍ നായരെ കൂടാതെ അഭിഷേക് നായര്‍, രാജീവ് കെ.ആര്‍., സൂരജ് സൂര്യ, രാധിക രാജീവ് എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നൗഷാദ് ചെട്ടിപാടിയാണ് ഛായാഗ്രഹണം നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഏഴ് മിനിറ്റോളം ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ചിത്രം വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് പ്രേക്ഷകരിലെത്തിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. സംവിധായകന്‍ സൂരജ് സൂര്യയുടെ അടുത്ത പ്രൊജക്ട് ഒരു തമിഴ്, മലയാളം സിനിമയാണ് ലോക്ക്ഡൗണിനു ശേഷം ചിത്രീകരണം തുടങ്ങാനാണ് പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്.

