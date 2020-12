കാലത്തിന്റെ ഗതിവേഗത്തില്‍ ചിലപ്പോള്‍ ചിലര്‍ക്ക് അറിയാതെ കാലിടറി പോകാറുണ്ട്. അതില്‍ നിന്ന് അവിചാരിതമായി താങ്ങാവുന്ന കരങ്ങളാല്‍ പുനര്‍ജനിക്കാറുമുണ്ട്. അവയവദാനത്തിന്റെ മഹത്വം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാന്‍ ഒരു ഹ്രസ്വചിത്രം ഒരുങ്ങുകയാണ്- 'നന്മമരം'. അവയവം സ്വീകരിച്ചവരും നല്‍കിയവരും ഇതിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പങ്കാളികളാകുന്നുണ്ട്. ഈ ഹ്രസ്വചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റില്‍ സോങ് റിലീസ് ചെയ്തു.

ടൈറ്റില്‍ സോങ്ങില്‍ 'അന്ന' എന്ന പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ജീവിത സഹനത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നു. 'അവയവദാനം മഹാദാനം', 'കരള്‍ദാനം ജീവാമൃതം' എന്ന സന്ദേശത്തിലൂടെ അവയവദാനത്തിന്റെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച്‌ സാധാരണ ജനങ്ങളെ ബോധവത്ക്കരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ദൃശ്യാവിഷ്‌കാരം. അരവിന്ദന്‍ ഫെയ്സ് ഗാലറിയുടെയും ലിവര്‍ ഫൗണ്ടേഷന്‍ ഓഫ് കേരള തൃശൂര്‍ ജില്ലാ കമ്മറ്റിയുടെയും ബാനറിലാണ് ഈ ഹ്രസ്വചിത്രം നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ അവയവദാനം കഴിഞ്ഞവരുടെ ഉന്നമനത്തിനുവേണ്ടിയാണ് LIFOK എന്ന സംഘടന പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

കിഡ്നി ഫെഡറേഷന്റെ സാരഥി ഫാദര്‍ ഡേവിസ് ചിറമ്മല്‍ ആണ് മുഖ്യ കഥാപാത്രമായി അഭിനയിക്കുന്നത്. എം. ജയചന്ദ്രന്‍, മേജര്‍ രവി, ജിബു ജേക്കബ്, ബാദുഷ, ഷാജി പട്ടിക്കര, ഷോഗണ്‍ മോഹന്‍, ടി. എന്‍. പ്രതാപന്‍, ഡോ. ഹരികുമാര്‍ ആര്‍ നായര്‍, ഡോ. സോളമന്‍ കുരുവിള ജോണ്‍ തുടങ്ങി കല-സാഹിത്യ-സിനിമ-രാഷ്ട്രീയ-ആതുരസേവന രംഗത്തെ വ്യക്തികളുടെ ഫേസ്ബുക് പേജിലൂടെയാണ് ടൈറ്റില്‍ സോങ് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗാനരചന നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കെ.വി. എസ്. നെല്ലുവായ് (മുംബൈ) ആണ്.

കരള്‍ മാറ്റത്തിന് വിധേയനായ കെ.ജി. രാജ്കുമാര്‍ കല്ലൂര്‍ ആണ് സംഗീത സംവിധായകന്‍. ഹ്രസ്വചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ 'അന്ന' എന്ന പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ജീവിത യാത്രയുടെയും സങ്കടങ്ങളുടേയും കഥപറയുന്ന ദൃശ്യാവിഷ്‌കാരം നടത്തിയിക്കുന്നത് 2016-ല്‍ കരള്‍ മാറ്റത്തിന് വിധേയനായ അരവിന്ദന്‍ നെല്ലുവായാണ്. ആനന്ദ് രാമദാസ് ഗാനചിത്രീകരണത്തിന്റെ ചിത്രസംയോജനം നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗാനാലാപനം കെ. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍. മണികണ്ഠന്‍ വടക്കാഞ്ചേരി യാണ് ക്യാമറ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദേവപ്രസാദ്, ചിത്ര പ്രസാദ്, അമല്‍ അരവിന്ദന്‍, സഫാനിയ, അനാമിക, സുനില്‍ മേനോന്‍, സുരേഷ് പെരിങ്ങാവ്, വിക്ടര്‍ ഡേവിസ് എന്നിവരാണ് ഈ ഹ്രസ്വചിത്രത്തില്‍ മറ്റ് വേഷങ്ങള്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അരവിന്ദന്‍ നെല്ലുവായിയും ദിലീപ് ഖാദിയുമാണ് ടൈറ്റില്‍ സോങ്ങ് നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

