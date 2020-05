ലോക്ക് ഡൗണ്‍ സമയത്ത് തൊഴില്‍ പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ചോര്‍ത്ത് ആശങ്ക അനുഭവിക്കുന്ന വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള ആളുകള്‍ക്ക് ഒരു പ്രചോദനം നല്‍കുക എന്നത് പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതിനായി 'ജയിക്കാനായി ജനിച്ചവര്‍' എന്ന ബോധവത്കരണ ഹ്രസ്വ ചിത്രങ്ങളുടെ സീരീസുമായി എത്തുകയാണ് ഈ ടീം.

കോപ്പിറൈറ്റ് പ്രൊഡക്ഷന്‍സിന്റെ ബാനറില്‍ ലിദേഷ് ദേവസിയും (ഡുഡു) പരസ്യ ചിത്ര സംവിധായകനായ പ്രഗ്നേഷ് സി.കെ യും ചേര്‍ന്നാണ് എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

വിനോദ് കോവൂരും, മിമിക്രിതാരമായ ലിധി ലാലുമാണ് ആദ്യചിത്രത്തിലെ അഭിനേതാക്കള്‍. ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിന്റെ സന്ദേശത്തോടെയാണ് ജയിക്കാനായി ജനിച്ചവര്‍ എന്ന ഈ ചിത്രം അവസാനിക്കുന്നത്.

പ്രവാസ ലോകത്തില്‍ നിന്നും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ചു നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന പ്രവാസികള്‍ക്ക് ആത്മ ധൈര്യം പകരുന്നതാണ് ആദ്യ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം.

പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അഭിനേതാക്കള്‍ അവരുടെ വീടുകളില്‍ നിന്ന് പൂര്‍ണമായും മൊബൈലില്‍ ആണ് ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ക്യാമറ സജിത്ത് വിസ്തയും അഭയ മനോജും ചേര്‍ന്നാണ നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. എഡിറ്റിംഗ്, കളറിംഗ് ജോലികള്‍ ഖത്തറില്‍ നിന്നും എഡിറ്റര്‍ കിരണ്‍ നാണു മഠത്തില്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നു. പശ്ചാത്തല സംഗീതം നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് സായി ബാലന്‍ ആണ്. ഷാര്‍ജയില്‍ സൗണ്ട് എന്‍ജിനിയറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ശ്രീരഞ്ജ് സുധാകരനാണ് സൗണ്ട് fx ജോലികള്‍ നിര്‍വഹിച്ചത്.

Content Highlights : new malayalam shortfilm dedicated to NRKs who land in kerala corona virus lockdown