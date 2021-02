കേരളത്തിലെ ഒരു ഗോത്ര സമുദായമായ മുത്തുവന്മാരുടെ ജീവിതം അടിസ്ഥാനമാക്കി. ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'മുത്തുവന്‍ കല്ല്യാണം.' നിര്‍മ്മാതാവ് ഭരത്ബാല അവതരിപ്പിക്കുന്ന 'മുത്തുവന്‍ കല്യാണം' സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഷാന്‍ സെബാസ്റ്റ്യന്‍ ആണ്.

മുത്തുവന്‍ സമുദായത്തിലെ തന്നെ യുവതി യുവാക്കളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഉദ്ദിഷ്ട വിവാഹങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്ന ഒരു സമയത്ത്, ഭരത്ബാല അവതരിപ്പിച്ച 'മുത്തുവന്‍ കല്യാണം' കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാഞ്ഞുപോകുന്ന അതുല്യമായ ആചാരത്തെ കണ്ടെത്താന്‍ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. മനോഹരമായ സിനിമാറ്റിക് വിഷ്വലുകള്‍, മികച്ച സംഗീതം, പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത കഥ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രം കേരളത്തിലെ ഒരു ഗോത്ര വിഭാഗത്തിന്റെ കല്യാണം കാണിച്ചു തരുന്നു. വരന്റെ പ്രണയത്തിനായുള്ള അന്വേഷണവും ഭാര്യയോടുള്ള വാഗ്ദാനവും അവനെ ഒരു യാത്രയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു- അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പറയുന്നു.

കഥ

പ്രശസ്ത ക്ഷേത്രനഗരമായ മധുരയില്‍ നിന്ന് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്ന് കുടിയേറിയതായി പറയപ്പെടുന്ന 36 ഗോത്രങ്ങളില്‍ മുത്തുവന്‍ ഗോത്രവും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. പഴയ കലത്തെ മുത്തുവന്‍ വിവാഹ സമ്പ്രദായം - അല്ലെങ്കില്‍ പ്രാദേശിക ഭാഷയിലെ പെന്നഡെപ്പു - ഗ്രാമം മുഴുവന്‍ ഒരു ആഘോഷമായിരുന്നു, ഇത് നിരവധികാലം നീണ്ടുനിന്നു. പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി, വരന്‍ വധുവിനെയും അവളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സമ്മതത്തെയും തേടിയ ശേഷം, വധുവിന്റെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ അവളെ വനത്തില്‍ ഒളിപ്പിക്കും വരന് വിശ്വസ്തരായ ഒരു കൂട്ടം സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം, തന്റെ വധുവിനായി ഇടതൂര്‍ന്ന മരങ്ങളുള്ള കുന്നുകളില്‍ തപ്പി തന്റെ വധുവിനെ കണ്ടെത്തണം. അല്ലെങ്കില്‍ പരിഹാസമായിരിക്കും. അവളെ സ്വന്തമാക്കാന്‍ കാടിന്റെ അപകടങ്ങളെ അയാള്‍ നേരിടണം.

ചിലപ്പോള്‍, തിരയല്‍ നിരവധി ദിവസങ്ങളില്‍ തുടരും. അത് ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയില്ല, കാരണം പുരുഷന് ഭാര്യയെ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ മാത്രമേ വിവാഹം നിശ്ചയിക്കൂ. കളി അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍, വിവാഹത്തിന് വധുവിന്റെ ആഭരണങ്ങളും സാരിയും കൈമാറി, ദമ്പതികള്‍ ഔദ്യോഗികമായി വിവാഹിതരാകും.

'പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ വനമേഖലയിലെത്തി എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു മുത്തുവന്‍ ദമ്പതികളുടെ കഥ ചിത്രീകരിക്കുകയായിരുന്നു അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍. വനത്തില്‍ മുത്തുവന്‍ ഗോത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിനും കണ്ടെത്തുന്നതിനുമായി നിരവധി മാസങ്ങള്‍ ചെലവഴിച്ചു. ഈ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലേഖനത്തില്‍ നിന്നാണറിയുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ വെര്‍ച്വല്‍ ഭാരത് ടീം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു'- ഭരത്ബാല പറഞ്ഞു.

'റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഇല്ലാതെ 1.5 മണിക്കൂറോളം ഓഫ് റോഡ് യാത്രയും നടത്തിയാണ് വെര്‍ച്വല്‍ ഭാരത് ചലച്ചിത്ര പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ഒരു ചെറിയ സംഘം ഗോത്രഗ്രാമത്തിലെത്തിയത്. ഇവ ഇന്ത്യയുടെ ടൂറിസ്റ്റ് ഭൂപടത്തിലല്ല, മറിച്ച് സമുദായത്തിലെ ചില മുതിര്‍ന്നവര്‍ ഞങ്ങളെ വനത്തിനുള്ളില്‍ എത്തിച്ചപ്പോള്‍ അത് മനോഹരമായിരുന്നു'- സംവിധായകന്‍ ഷാന്‍ സെബാസ്റ്റ്യന്‍ പറഞ്ഞു.

