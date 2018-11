സമൂഹം മുഴുവന്‍ ചര്‍ച്ചയായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മീ ടൂ. തങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ നടന്ന അതിക്രമങ്ങളെ തുറന്നുപറയാന്‍ തയ്യാറായി ഒരു പാട് സ്ത്രീകള്‍ മൂന്നോട്ട് വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച്ചയാണ് ഇപ്പോള്‍ കാണാനാവുന്നത്.

ഇനി മറ്റൊരാള്‍ക്കും ആ അനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാവാം തനിക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണങ്ങളെ ഇവർ തുറന്നുപറയുന്നത്. .

കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഈ വിഷയത്തെയാണ് സന്ദീപ് ശശികുമാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത മീ ടൂ എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സ്ത്രീക്ക് രാത്രി നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ചൂഷണങ്ങളില്‍ നിന്ന് അവള്‍ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്നതുമെല്ലാമാണ് ഇതിവൃത്തം.

സജിത സന്ദീപ്, അരുണ്‍ സോള്‍, ഷാജി എ ജോണ്‍ തുടങ്ങിയവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്. കഥയും തിരക്കഥയും സുനില്‍ തൃശൂർ. ആന്‍ പ്രഭാതാണ് ഛായാഗ്രഹണം നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

