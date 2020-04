കൊച്ചി: ലോക്ഡൗണിൽ വീടിനു പുറത്തിറങ്ങാതെ ഒരു ചെറിയ സിനിമയിറക്കിയാലോ? അതും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയൊരു സിനിമ. സാധ്യമാണെന്നു തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ‘ലോക്ഡൗൺ ഡേയ്‌സ്’ എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രത്തിന്റെ സാരഥികൾ.

ക്യാമറയ്ക്കു മുന്നിൽ വന്ന നാലുപേരും പരസ്പരം കാണാതെ ഷോർട്ട്ഫിലിമിൽ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തു. നായികാ കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിച്ച നീരജാ അരുൺ കോഴിക്കോട്ടും നായകൻ ഷാബിൻ ഷാ ഗൾഫിലുമായിരുന്നു. മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച വിവേക് രാമചന്ദ്രൻ കണ്ണൂരിലും ആഷിഖ് ഗൾഫിലുമിരുന്നാണ് അഭിനയിച്ചത്. എഡിറ്റിങ് ജോലികൾ പയ്യന്നൂരിലുള്ള കിഷോറും കളർ ഗ്രേഡിങ് കാസർകോട്ടുനിന്ന് പ്രശോഭുമാണ് ചെയ്തത്. വിവേക് രാമചന്ദ്രനാണ് സംവിധാനം.

വിവേകിന്റെ അധ്യാപിക തന്റെ കുട്ടികൾ ചെയ്ത ഒറിഗാമി ആർട്ട് വർക്കുകൾ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോയാണ് ഹ്രസ്വചിത്രമൊരുക്കാൻ വിവേകിനു പ്രചോദനമായത്. തന്റെ ആശയം വാട്‌സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്താണ് അഭിനേതാക്കളെയും അണിയറ പ്രവർത്തകരെയും കണ്ടെത്തിയത്.

