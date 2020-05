ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത്‌ ജയിലിൽ പിറന്നത് ഒരു കൊച്ചുസിനിമ. ജയിലുദ്യോഗസ്ഥരും തടവുകാരും മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങൾ. റിലീസ് ചെയ്തത് നടൻ മോഹൻലാൽ. ആശംസകളുമായി നടൻ ജയറാം. ഹ്രസ്വചിത്രം മണിക്കൂറുകൾകൊണ്ട് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ ഒന്നരലക്ഷത്തിലധികം പേർ കണ്ടു. രണ്ട് വനിതാതാരങ്ങൾ മാത്രമാണ് പുറമെനിന്ന് അഭിനയിക്കാനെത്തിയത്.

കണ്ണൂർ സബ്ജയിലിൽനിന്നാണ് ഒരുമണിക്കൂർ ഷൂട്ട് ചെയ്ത്‌ സിനിമ നിർമിച്ചത്. തടവുകാരുടെ നൊമ്പരങ്ങളും അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളും അതറിയുന്ന ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായവുമാണ് ഹ്രസ്വചിത്രത്തിൽ. പക്ഷേ അത് പറയുന്നതിനിടയിൽ സാനിെറ്റെസറിന്റെ ഉപയോഗം, മുഖാവരണത്തിന്റെ നിർമാണം, സമൂഹ അടുക്കള തുടങ്ങിയവയടക്കമുള്ള കോവിഡ് ബോധവത്കരണം, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും പ്രസംഗം, ജയിലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനം എന്നിവയെല്ലാം ചേർത്തുവെച്ചിരുക്കുന്നു.

നിർമാണച്ചെലവ് സബ്ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് എടുത്തത്. ഗൗതം പ്രദീപാണ്‌ സ്ക്രിപ്റ്റും സംവിധാനവും. ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് ടി.കെ.ജനാർദനൻ, റീജണൽ വെൽഫയർ ഓഫീസർ കെ.വി.മുകേഷ്, ജയിലുദ്യോഗസ്ഥർ, തടവുകാർ എന്നിവർക്കുപുറമെ ഘന ശ്രീജയൻ കതിരൂർ, തന്മയ ധർമടം എന്നിവരും അഭിനയിച്ചു. സരിൻ രവീന്ദ്രനാണ് ക്യാമറയും എഡിറ്റിങ്ങും.

Content Highlights: Lock down Malayalam short film from Kannur Sub jail, Kerala police