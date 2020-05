ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്ത് വ്യത്യസ്ഥ ആശയവുമായി തമിഴ് സംവിധായകന്‍ മുരുഗദോസിന്റെ അസോസിയേറ്റും മലയാളിയുമായ സുദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഹ്രസ്വചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിനൊരുങ്ങി.

ലെറ്റ്‌സ് ഡു ഇറ്റ് എന്ന പേരില്‍ പൂര്‍ണമായും മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ ചിത്രീകരിച്ച ഹ്രസ്വചിത്രവുമായാണ് സുദാസ് പ്രേക്ഷകരിലെത്തുന്നത്. സംതിങ് ഫോര്‍ സംവണ്‍ എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ടാഗ് ലൈന്‍.

സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്, ഇര്‍ഷാദ്, ചന്തുനാഥ്, ചിരാഗ് ജനി (കാപ്പാന്‍ ഫെയിം), നിര്‍മാതാക്കളായ ഷെര്‍ഗ സന്ദീപ്, ഷാജി നടേശന്‍, നാടകകൃത്ത് ശ്യാം കൃഷ്ണ തുടങ്ങി മുപ്പതോളം പേരാണ് ലെറ്റ്‌സ് ഡു ഇറ്റ് എന്ന സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമായത്. അഭിനേതാക്കള്‍ക്ക്‌ തിരക്കഥ കൃത്യമായി വായിച്ചുകൊടുത്ത ശേഷം വീഡിയോ കോളിലൂടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കി അഭിനയിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. വിനീബ് കൃഷ്ന്‍ എഡിറ്റിങ്ങും അരുണ്‍ മുരളീധരന്‍ സംഗീതവും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആര്‍ വിനീതാണ് ശബ്ദസംവിധാനം.

വീട്ടിലിരുന്ന് എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിനായി നമുക്ക് പലതും ചെയ്യാനാകും എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ചിത്രമെന്ന് സംവിധായകന്‍ സുദാസ് പറഞ്ഞു. മാതൃഭൂമി ഫിലിം -ഫാഷന്‍ -ലൈഫ് സ്റ്റയില്‍ മാസിക സ്റ്റാര്‍ ആന്‍ഡ് സ്റ്റൈലും മാതൃഭൂമി ഡോട് കോം ചിത്രത്തിന്‍റെ മീഡിയ പാര്‍ട്നേഴ്സാണ്. മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോം വഴി ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറിന് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും.

Content Highlights: Lets Do It Short Film, Directed by Sudhas, Kerala Covid 19