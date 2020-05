അപ്രതീക്ഷിതമായി വീട്ടിനുള്ളിലിരിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു കാലം. കൊറോണക്കാലം. ആ കാലം നീണ്ടുപോയപ്പോള്‍ അങ്ങനെയിരുന്ന് ചിതലരിക്കാതിരിക്കാന്‍ ഒരുകൂട്ടം പേര്‍ ഒരുമിച്ച് ചേര്‍ന്ന് ഒരു ആശയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. വീട്ടിനുള്ളില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങാതെ തന്നെ. അതിന്റെ ഫലമാണ് സുധാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ഹ്രസ്വചിത്രം.

ലോക്ഡൗണിനിടയിലുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളെ പരസ്പര സഹായത്തോടെ എങ്ങനെ നേരിടാം? ഭയമല്ല പ്രതിരോധമാണ്, ഒറ്റപ്പെടലല്ല ഒന്നിച്ചു ചേരലാണ് പ്രധാനം. ദൂരെ ദൂരെയിരുന്ന് മനസ്സുകള്‍ കോര്‍ത്ത് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു മുന്നേറാം. കാണുക 'ലെറ്റ്‌സ് ഡൂ ഇറ്റ്'.

Content Highlights: Lets Do It, New Malayalam Short Film, Sudhas Movie, Kerala Lockdown, Kerala Covid 19