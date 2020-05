നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും സഹായമായവർക്ക് ഈ മഹാമാരിക്കാലത്ത് ഒരു സ്നേഹസമ്മാനം നൽകിയാലോ.! കൊറോണക്കാലത്ത് അതിജീവനത്തിന് പുതിയൊരു ആശയം കൈമാറുകയാണ് ‘ലെറ്റ്‌സ് ഡു ഇറ്റ് ’ എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രം. ലോക്‌ ഡൗണിൽ പ്രതിസന്ധിയിലായവർക്ക് നമുക്കാവുന്ന സഹായം കൈമാറുക എന്ന ആശയമാണ് ചിത്രം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്.

കോഴിക്കോട്ടുകാരനായ സുദാസാണ് ഹ്രസ്വചിത്രം സംവിധാനംചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ‘സംതിങ് ഫോർ സംവൺ’ എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ടാഗ് ലൈൻ. മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോം വഴി റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രം ഇതിനകം സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകഴിഞ്ഞു. മമ്മൂട്ടി, സന്തോഷ് ശിവൻ തുടങ്ങി പ്രമുഖർ ചിത്രം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഭിനേതാക്കളും സാങ്കേതികപ്രവർത്തകരും അവരവരുടെ വീടുകളിലിരുന്ന് പൂർണമായും മൊബൈൽ ഫോണിലാണ് ഈ ഹ്രസ്വചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്, ഇർഷാദ്, ചന്തുനാഥ്, ചിരാഗ് ജനി (കാപ്പാൻ ഫെയിം), നിർമാതാക്കളായ ഷെർഗ സന്ദീപ്, ഷാജി നടേശൻ, നാടകകൃത്ത് ശ്യാംകൃഷ്ണ തുടങ്ങി മുപ്പതോളംപേരാണ് ‘ലെറ്റ്‌സ് ഡു ഇറ്റി’ന്റെ ഭാഗമായത്.

അഭിനേതാക്കൾക്ക് വീഡിയോകോളിലൂടെ നിർദേശങ്ങൾ നൽകി അഭിനയിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. വീട്ടിലിരുന്നപ്പോൾ തോന്നിയ ഒരു ആശയം സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെച്ചപ്പോഴാണ് ഇത്തരമൊരു ചിത്രം സാധ്യമായതെന്ന് സംവിധായകൻ സുദാസ് പറയുന്നു. ഓരോ അഭിനേതാവിന്റെയും വീട്ടിലെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളുമൊക്കെയടങ്ങുന്നവരാണ് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചത്. അന്യോന്യം കൈകോർക്കാൻ നമുക്കു കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും ദൂരങ്ങളിലിരുന്ന് മനസ്സുകൾ കോർത്ത് ഒരുമിച്ചുമുന്നേറാം എന്ന ആശയമാണ് ചിത്രം കൈമാറുന്നതെന്നും തമിഴ് സംവിധായകൻ മുരുഗദോസിന്റെ അസോസിയേറ്റുകൂടിയായ സുദാസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വിനീബ് കൃഷ്ണൻ എഡിറ്റിങ്ങും അരുൺ മുരളീധരൻ സംഗീതവും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആർ. വിനീതാണ് ശബ്ദസംവിധാനം. മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമും സ്റ്റാർ ആൻഡ് സ്റ്റൈലുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ മീഡിയ പാർട്ണർമാർ.

