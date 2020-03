മലയാള സിനിമയിലെ സംവിധായകരുടെ സംഘടനയായ ഫെഫ്ക പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി. കൊറോണായുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബോധവത്ക്കരണ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കിയ ഹ്രസ്വചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ചാനൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഫെഫ്ക്കയും പരസ്യചിത്രസംവിധായകരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഐഎഎമ്മും ചേർന്നാണ് ഒരു മിനിട്ടിനു താഴെ ദൈർഘ്യമുള്ള ഹ്രസ്വചിത്രം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യവകുപ്പ്‌ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോക്കോൾ പൂർണ്ണമായും പാലിച്ച് എട്ട് ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളും സമാനമായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും.

വണ്ടർ വുമൺ വനജ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ആദ്യ ഹ്രസ്വചിത്രത്തിൽ കൊറോണക്കാലത്ത് ജോലിക്കാരോട് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട കരുതലിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു.

Content Highlights: Fefka launches new you tube channel, short film, corona awarness campaign, Manju warrier, muthumani