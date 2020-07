ഡി.ശിവൻ എന്ന പോസ്റ്റ്മാന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കിയ തപാൽക്കാരൻ‌ എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി ചിത്രം ശ്രദ്ധനേടുന്നു. മലയാളികളായ അർജുൻ ഡേവിസ്, ആനന്ദ് രാമകൃഷ്ണൻ, അർജുൻ കൃഷ്ണ എന്നിവരാണ് ഈ ഡോക്യുമെന്ററി ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകർ. ക്യാമറ കെെകാര്യം ചെയ്തതും ഇവർ തന്നെ.

സൈബർ യുഗത്തിലും വാഹനങ്ങൾക്ക് അപ്രാപ്യമായ കുന്നും മലയും വനവും താണ്ടി, നിത്യേന പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കാൽനടയായി സഞ്ചരിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സന്ദേശങ്ങളും ഉരുപ്പടികളും കൃത്യതയോടെ കൈമാറുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ ഉടമ. അതാണ് നില​ഗിരിയുടെ സ്വന്തം പോസ്റ്റ്മാൻ ഡി.ശിവനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്. ധീരനായ ഈ മനുഷ്യനുള്ള സമർപ്പണമാണിത്. ഒരു സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം കർമ്മനിരതരാകാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം- സംവിധായകർ പറയുന്നു.

2018 മുതൽ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആശയമായിരുന്നു ‍ഡോക്യുമെന്ററി. തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ കാണാനായി ചെന്നു. ഇതിന്റെ ഭാ​ഗമാകാൻ അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടെ സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. 25 വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം സ്റ്റാബ് കളക്ടറായി ജോലി ചെയ്തു. വിരമിക്കാൻ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിയിരിക്കേയാണ് അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ്മാനായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. വികസനം എത്തിനോക്കാത്ത ​കുനൂരിലെ ജനങ്ങളെ സേവിക്കണമെന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ ആ​ഗ്രഹമായിരുന്നു. 2018 ൽ ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ ജോലികൾ പൂർത്തിയായെങ്കിലും ഇപ്പോഴാണ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് ഇപ്പോൾ ഡോക്യുമെന്ററിക്ക്‌ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്- സംവിധായകർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഷോല ഫിലിംസാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. എഡിറ്റിങ് കളർ ​ഗ്രേഡിങ്- ആനന്ദ് രാമകൃഷ്ണൻ, ‍ഡ്രോൺ- ബാലമുരു​കർ കുമാർ, ബി.ജി.എം- ഓഡിയോകാം, ഫിൻവൽ, ലെക്സിൻ മ്യൂസിക്, സൗണ്ട് ഡിസെെൻ- സിദ്ധാർഥ് സദാശിവ്, പ്രമോഷൻ- ആതിര പ്രകാശ്.

Content Highlights: Meet the Man Who braved forests and wild animals to deliver mail for many years | Short Film 2020, Documentary