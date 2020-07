കോവിഡ് കാലത്തെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ചേർത്തിണക്കി നടൻ സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ അഭിനയിച്ച ഷോർട്ട് ഫിലിം ‘ കോവിഡ് 19 സ്റ്റിഗ്മ ‘ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു ആറു വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങളായാണ് സന്തോഷ് ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നത്.

ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസ് (ആരോഗ്യം) കണ്ണൂർ, ദേശീയ ആരോഗ്യദൗത്യം കണ്ണൂർ ഉണർവ്വ്, ജില്ലാ മാനസികാരോഗ്യ പരിപാടി കണ്ണൂർ എന്നിവ ചേർന്നാണ് കോവിഡ് 19 സ്റ്റിഗ്മ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

സംവിധാനം-സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ, ഛായാഗ്രഹണം-ജലീൽ ബാദുഷ, രചന-സുരേഷ് ബാബു ശ്രീസ്ത , എഡിറ്റിംഗ് -അഖിലേഷ് മോഹൻ , ക്രിയേറ്റീവ് പിന്തുണ- ഡോ.കെ വി ലത്തീഷ് , ഡോ. വനമതി സുബ്രമണ്യം , ഡോ. വിശാൽ രാജേന്ദ്രൻ , സംഗീതം- ഡോ. പ്രശാന്ത്‌കൃഷ്ണൻ , ശബ്ദ ലേഖനം- ചരൺ വിനായിക്, കോസ്റ്റ്യും- സിനി സന്തോഷ്, ചമയം- ജിത്തു പയ്യന്നൂർ, പശ്ചാത്തല സംഗീതം- റിക്കോർഡിസ്റ്റ് സജി സരിഗ , പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ- കോൾഡ്ബ്രു, സ്റ്റിൽസ്- യദുശാന്ത്, സ്റ്റുഡിയോ- ക്വാർട്ടറ്റ് മീഡിയ കണ്ണൂർ, പി ആർ ഓ- അജയ് തുണ്ടത്തിൽ .

