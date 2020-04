ലോക്ക് ഡൗണ്‍ കാലത്തെ വിരസതയകറ്റാന്‍ ഒരു കുഞ്ഞു സിനിമയുമായി ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് തൃശ്ശൂരിലെ ഒരു യുവ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍.

ലോക് ഡൗണ്‍ കാലത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുക എന്ന സന്ദേശവുമായി ഒരുക്കിയ 2 മിനിറ്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള 21 ഡേയ്‌സ് എന്ന കുഞ്ഞു സിനിമ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ശിബി പോട്ടോര്‍. ദൃശ്യമാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകനും കൂടിയായ ശിബി തന്നെയാണ് രചനയും സംവിധാനവും എഡിറ്റിങ്ങും നിര്‍വ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്‍ത്താഫ്, നേഹ, റിമ എന്നിവരാണ് ഇതിലെ അഭിനേതാക്കള്‍.

ഇവര്‍ അവരവരുടെ വസതികള്‍ ലൊക്കേഷനുകളാക്കി കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായി അഭിനയിച്ചു. പൂര്‍ണമായും മൊബൈല്‍ ഫോണിലാണ് ചിത്രീകരണവും എഡിറ്റിങ്ങും. ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്തിന്റെ മടുപ്പില്‍ നിന്ന് മോചനമേകാനും വീട്ടിനുള്ളിലെ വെറുതേയിരിപ്പുകള്‍ ക്രിയാത്മകമാക്കാനും ശ്രമിച്ചാല്‍ ആര്‍ക്കും സുസാധ്യമെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ കുഞ്ഞു സിനിമ.

