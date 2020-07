ജൂലി ആന്റണി സംവിധാനം ചെയ്ത ബിറ്റർ സ്വീറ്റ് എന്ന ഇം​ഗ്ലീഷ് ഹ്രസ്വചിത്രം ശ്രദ്ധനേടുന്നു. നിധി എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം.

''നമ്മുടെ ഓർമച്ചെപ്പിൽ ഒളിപ്പിച്ച നഷ്ട പ്രണയം. ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കുകളിൽ എപ്പോഴോ നമ്മുടെ അടുത്ത് അവിചാരിതമായി തിരിച്ചു എത്തുമ്പോൾ ആ സാഹചര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷെ അതായിരിക്കും ഇത് വളരെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവം ആയി മാറുന്നതും. ഒരു നൊമ്പരമായി.... ഒരു പാട് ചോദ്യങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിച് കഥ അവസാനിക്കാതെ പോകുന്നു. അവസാനം ജീവിതത്തിന്റെ കയ്പ്പും മധുരവും ഒരു മഴയായ് പെയ്തൊഴിഞ് ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കുകളിലേക്ക് നിധി മടങ്ങുന്നു. അത്തരം ഒരു ഓർമച്ചെപ്പിലെ ഒരു പ്രണയത്തെ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ കാണാൻ ഇടവരുമ്പോളുള്ള ഉൽക്കണ്ഠയും ചില ജാള്യതകളും ആണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്''- സംവിധായകി ജൂലി ആന്റണി പറയുന്നു.

സംവിധായികയും അഭിനേതാക്കളിൽ പലരും പുതു മുഖങ്ങൾ ആണെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. നിധിയായി വേഷമിട്ട നിഷ പ്രേം തന്റെ കഥാപാ ത്രത്തോട് പൂർണമായും നീതി പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതു പോലെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വേഷമിട്ട പാർവതി നമ്പ്യാർ (മായ), കാവ്യ ശിവരാമകൃഷ്ണൻ (അനു ) എന്നിവർ‌ അവരുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിച്ചട്ടുണ്ട്. ഫർഹാനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശാഖ് ആണ്.

ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രഫി - റാം ഗണേഷ്, ഛായാഗ്രാഹകൻ- വംശിദാർ റാവൽ, പശ്ചാത്തല സംഗീതം, എഡിറ്റിങ്- രാജേഷ് അറുമുഖം,ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ- ഷിബു മാത്യു. സ്റ്റിൽസ്- പ്രദീപ്‌ ചെല്ലപ്പൻ.

