കാനില്‍ വേള്‍ഡ് പ്രീമിയര്‍ നടത്തിയ ചിത്രം, മലയാളത്തിലെ സയന്‍സ് ഫിക്ഷന്‍, 'കളക്ടര്‍ ബ്രോ' പ്രശാന്ത് നായര്‍ ഐ.എ.എസ്. ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രം 'WHO' എന്ന സിനിമ കാണാന്‍ കാരണങ്ങളേറെയായിരുന്നു. എന്നാല്‍, സങ്കീര്‍ണമായ പ്ലോട്ടിനെ കൃത്യമായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാന്‍ കഴിയാതെപോയൊരു പരീക്ഷണമെന്ന വിശേഷണമാകും ഈ ചിത്രത്തിന് കൂടുതല്‍ ചേരുക. നോണ്‍ലീനിയര്‍ നറേഷനിലൂടെ പലരുടെയും ജീവിതത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കാന്‍ പോകുന്നെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ടാക്കി അവ്യക്തമായി ചിത്രം അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ പ്രേക്ഷകരില്‍ ബാക്കിയാവുന്നത് ആര് (Who) എന്ന ചോദ്യമല്ല എന്തായിരുന്നു (What) ഈ ചിത്രമെന്ന ചോദ്യമാണ്.

ചിത്രത്തിലെ സങ്കീര്‍ണതകള്‍ക്കിടയില്‍ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന സൂചനകളില്‍നിന്ന് ചിലതൊക്കെ വായിച്ചെടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ പ്രേക്ഷകന് ഏകദേശം കഥാരൂപമെന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായേക്കും. അപ്പോഴും എങ്ങും ഉള്‍പ്പെടുത്താനാകാത്ത പല സന്ദര്‍ഭങ്ങളും ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളായി ബാക്കിയുണ്ടാകും. മെര്‍ക്കാഡ എന്ന സാങ്കല്പിക താഴ്വരയിലെ വിചിത്രസംഭവങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം.

വര്‍ഷങ്ങളായി ഇവിടെ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തില്‍ ഒരാളെങ്കിലും മരണപ്പെടുന്നു. മരണപ്പെട്ടവരുമായി പ്രത്യക്ഷത്തിലും അല്ലാതെയും ബന്ധമുള്ള താഴ്വരയിലെ ചില വ്യക്തികള്‍ പ്രത്യേകതരം സ്വപ്നങ്ങള്‍ കാണുന്നു. ഈ സ്വപ്നങ്ങളുടെ അര്‍ഥം കണ്ടെത്താന്‍ അവരില്‍ ചിലര്‍ ഡോ. സാമുവലിനെയും (പ്രശാന്ത് നായര്‍) ക്രിമിനോളജിസ്റ്റായ അരുണിമാ ആവര്‍ത്തനെയും (ശ്രുതി മേനോന്‍) സമീപിക്കുന്നു. ഇതിന് സമാന്തരമായി ക്രിസ്മസ് ദിനത്തില്‍ കാണാതായ ഇസബെല്ലയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ഷാഹുല്‍ ഹമീദിന്റെയും അസിസ്റ്റന്റിയും അന്വേഷണംകൂടി ചേര്‍ത്താല്‍ WHO എന്ന ചിത്രമായി. എന്നാല്‍, ഈ പറയുന്നത്ര ലളിതമായല്ല ചിത്രം കഥ പറയുന്നത്.

2040-ല്‍ ജോണ്‍ ലൂക്കയും (ഷൈന്‍ ടോം ചാക്കോ) മകള്‍ ജുവാനയും ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഒരു രംഗമാണ് ചിത്രം ആമുഖമായി കാണിക്കുന്നത്. അവിടെനിന്ന് ചിത്രം ജോണ്‍ ലൂക്കയുടെ ഒരു സ്വപ്നത്തിലേക്ക് ലാന്‍ഡ് ചെയ്യുന്നു. സ്വപ്നത്തില്‍ എത്തിച്ചേരുന്ന വീടിന്റെ ഡോര്‍ബെല്ലടിക്കുന്ന മാത്രയില്‍ ജോണ്‍ ഞെട്ടിയുണരുകയാണ്. ഭാര്യയുടെ തിരോധാനത്തിനുശേഷം ഈ സ്വപ്നം അയാള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചുകാണുന്നു. പിന്നീട്, ആ സ്വപ്നം യാഥാര്‍ഥ്യത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ ജോണ്‍ ലൂക്കയ്‌ക്കെന്നപോലെ പ്രേക്ഷകന് മുന്നില്‍നിന്നും സ്വപ്നവും മിഥ്യയും തമ്മിലുള്ള അതിര്‍വരമ്പുകള്‍ മാഞ്ഞുപോകുന്നു.

ഇവിടെ ചില പ്രതീക്ഷകള്‍ക്ക് വക നല്‍കുന്ന ചിത്രം പക്ഷേ, പിന്നീട് നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളിലേക്കും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്കും സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനങ്ങളിലേക്കുമൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച് പ്രേക്ഷകന് മുന്നില്‍ സങ്കീര്‍ണതകളുടെ ഒരു സഞ്ചയംതന്നെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. നാടകീയത നിഴലിക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങളും ഇഴയുന്ന കഥപറച്ചിലും ദൗര്‍ബല്യങ്ങളെ കൂടുതല്‍ മുഴപ്പിച്ചുകാണിക്കുന്നു. പാത്രാവതരണത്തിന് ക്ലോസപ്പ് രംഗങ്ങള്‍ കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ച് കഥാപരിസരത്തേക്കുള്ള പ്രേക്ഷകന്റെ കാഴ്ച മറയ്ക്കുന്ന ചിത്രം അവതരണത്തിലെ പരാധീനതകൊണ്ട് പ്രമേയവുമായുള്ള അടുപ്പവും പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു.

ഷൈന്‍ ടോം, പേര്‍ളി മാണി, ശ്രുതി മേനോന്‍ തുടങ്ങിയ ചിത്രത്തിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങളെല്ലാം ചിത്രത്തില്‍ ചെയ്യാവുന്നത് ചെയ്‌തെന്ന് ഒറ്റവാക്കില്‍ പറയാം. ഷെയേര്‍ഡ് ഡ്രീം പോലുള്ള ചിത്രത്തില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചില കണ്‍സെപ്റ്റുകള്‍ പുതുമയുള്ളതാണ്. പരീക്ഷണത്തിനൊരുങ്ങിയ നവാഗത സംവിധായകന്‍ അജയ് ദേവലോക കാണിച്ച ധീരതയും അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍, ക്രിസ്റ്റഫര്‍ നോളന്റെ ഇന്‍സെപ്ഷന്‍ പോലെ മള്‍ട്ടി ജോണറില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താവുന്ന അപൂര്‍വ ചിത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നാണിതെന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെടുന്ന അണിയറക്കാര്‍ സങ്കീര്‍ണമായ കഥ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നുകൂടി അത്തരം ചിത്രങ്ങളില്‍നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.

Content Highlights : who malayalam movie Review Ajay Devaloka pearly maaney shine tom chacko rajeev pillai sruthi menon