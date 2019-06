സിനിമ സ്വപ്നംകണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഇസഹാക്ക് ഇബ്രാഹിമെന്ന യുവാവിന്റെ കഥപറയുന്ന ചിത്രം ആന്‍ഡ് ദ ഓസ്‌കര്‍ ഗോസ് ടു സിനിമയ്ക്കുള്ളിലെ സിനിമയുടെ കഥ പറയുന്നു. പത്തേമാരിക്കുശേഷം സലീം അഹമ്മദ് സംവിധാനംചെയ്യുന്ന ചിത്രം അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളകളിലെ അവാര്‍ഡ് തിളക്കവുമായാണ് വെള്ളിയാഴ്ച തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത്.

സിനിമ സ്വപ്നംകാണുന്ന ഏതൊരാളുടെയും ജീവിതവുമായി അടുത്ത് നില്‍ക്കുന്നതാണ് ചിത്രത്തിലെ ഇസഹാക്ക് എന്ന ടൊവിനോയുടെ കഥാപാത്രം. തന്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാന്‍ ഇസ്ഹാക്ക് നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങളും യാത്രയുമെല്ലാം വളരെ സുന്ദരമായി സലീം അഹമ്മദ് ടൊവിനോയിലൂടെ വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് പകര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഇസഹാക്ക് സിനിമ മാത്രം സ്വപ്നംകണ്ട് നടക്കുമ്പോള്‍ അയാള്‍ക്ക് വീട്ടില്‍നിന്ന് സമൂഹത്തില്‍ നിന്ന് ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടിവരുന്നു. 'മിന്നാമിനുങ്ങുകളുടെ ആകാശം' എന്നപേരില്‍ എന്നപേരില്‍ ഇസഹാക്ക് ഒരുക്കിയ സിനിമയിലൂടെയാണ് ആന്റ് ഓസ്‌കര്‍ ഗോസ് ടു പുരോഗമിക്കുന്നത്.

ആ സിനിമയുമായുള്ള അയാളുടെ സഞ്ചാരമാണ് തുടര്‍ന്നുള്ള ചിത്രം. സിദ്ദിഖ്, അപ്പാനി ശരത്, ഹരീഷ് കണാരന്‍, വിജയരാഘവന്‍, ജാഫര്‍ ഇടുക്കി, വെട്ടുകിളി പ്രകാശ്, ദിനേശ് പ്രഭാകരന്‍, മാലാ പാര്‍വതി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് താരങ്ങള്‍. അലന്‍സ് മീഡിയ നിര്‍മിച്ച ചിത്രത്തിന്റെ ക്യാമറ: മധു അമ്പാട്ടാണ്. ശബ്ദസംവിധാനം: റസൂല്‍ പൂക്കുട്ടി, ഗാനരചന: റഫീക് അഹമ്മദ്, സംഗീതം: ബിജിബാല്‍.



