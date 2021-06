സ്പാനിഷ് വെബ്‌സീരീസായ മണി ഹെയ്സ്റ്റില്‍ ഒട്ടനവധി ആരാധകരുള്ള കഥാപാത്രമായിരുന്നു നൈറോബി. എന്നാല്‍ ആരാധകരെ നിരാശയിലാഴ്ത്തി സീസണ്‍ നാലില്‍ നൈറോബി കൊല്ലപ്പെടുന്നു. ബാങ്ക് ഓഫ് സ്‌പെയിനിലെ ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറായ ഗാന്‍ഡിയയാണ് നൈറോബിയെ കൊല്ലുന്നത്.

നൈറോബിയുടെ മരണത്തെ ഏറെ വൈകാരികമായാണ് ആരാധകര്‍ സ്വീകരിച്ചത്. എന്തിനാണ് ഇത്രയും നല്ല കഥാപാത്രത്തെ എന്തിന് കൊന്നുകളഞ്ഞതെന്ന് അവര്‍ ചോദിക്കുന്നു. ഇതിന് ഉത്തരം നല്‍കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍.

നൈറോബിയുടെ കഥാപാത്രം പ്രൊഫസറുടെയും സംഘത്തിന്റെയും ആത്മാവായിരുന്നുവെന്ന് പറയാം. സംഘര്‍ഷഭരിതമായ അവസാന എപ്പിസോഡില്‍ പോലീസും സംഘവും തമ്മിലുള്ള രൂക്ഷമായ ഏറ്റമുട്ടലുകള്‍ നടക്കും. നൈറോബിയുടെ ആ ഏറ്റമുട്ടലുകള്‍ക്ക് അനുയോജ്യയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല- ഷോയുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസര്‍ ജീസസ് കോള്‍മെനാര്‍ ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

നടി ആല്‍ബ ഫ്‌ളോര്‍സാണ് നൈറോബിയായി വേഷമിട്ടത്. നൈറോബിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷമാണ് പോലീസും കൊള്ളസംഘവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റമുട്ടലുകള്‍ തികച്ചും വൈകാരികതലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. റോയല്‍ മിന്റ് ഓഫ് സ്‌പെയിനില്‍ നോട്ടുകള്‍ അച്ചടിക്കാനും ബാങ്ക് ഓഫ് സ്‌പെയിനിലെ സ്വര്‍ണം ഉരുക്കാനും നേതൃത്വം നല്‍കുന്നത് നൈറോബിയാണ്. സമാധാനപ്രിയയായ നൈറോബി ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും മറ്റുള്ളവരേക്കാളേറെ പ്രൊഫസറില്‍ പൂര്‍ണമായും വിശ്വാസം അര്‍പ്പിക്കുന്നു. മയക്കുമരുന്നു കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മകനെ നഷ്ടമായ ഭൂതകാലവുമായാണ് നൈറോബി പ്രൊഫസറുടെ അരികില്‍ എത്തുന്നത്. തനിക്ക് രണ്ടാമത് ഒരു കുഞ്ഞിന് കൂടി ജന്മം നല്‍കണമെന്നും കുട്ടിയെ നന്നായി നോക്കണമെന്നും നൈറോബി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം മണി ഹയിസ്റ്റ് അഞ്ചാം സീസണ്‍ ആദ്യ വോള്യം സെപ്തംബര്‍ 3 നും രണ്ടാം വോള്യം ഡിസംബര്‍ 3 നും റിലീസ് ചെയ്യും. പത്ത് എപ്പിസോസുകളിലായി ഒരുക്കുന്ന അഞ്ചാം സീസണോടെ മണി ഹയിസ്റ്റിന് അവസാനമാകും. സീരീസിലെ ഏറ്റവും സംഘര്‍ഭരിതമവും ചെലവേറിയതുമായ എപ്പിസോഡുകളാണ് പ്രേക്ഷകരെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പറയുന്നു.

ഇന്റലിജന്‍സിന്റെ പിടിയില്‍ അകപ്പെട്ട റിയോയെ കണ്ടെത്തതിനായി പ്രൊഫസറും കൂട്ടരും ബാങ്ക് ഓഫ് സ്‌പെയിന്‍ കൊള്ളയടിക്കാനെത്തുകയും തുടര്‍ന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളുമാണ് 3,4 സീസണുകളില്‍ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ അലീസിയ സിയേറ പ്രൊഫസറുടെ ഒളിത്താവളം കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിന് നേരേ തോക്ക് ചൂണ്ടി നില്‍ക്കുന്നതോടെയാണ് 4-ാമത്തെ സീസണ്‍ അവസാനിച്ചത്.

2017-ലാണ് മണി ഹീസ്റ്റ് സംപ്രേഷണം ആരംഭിക്കുന്നത്. സ്പാനിഷ് ഭാഷയില്‍ ഒരുക്കിയ ഈ സീരീസ് 'ലാ കാസ ഡി പാപ്പല്‍' എന്ന പേരില്‍ ആന്റിന 3 എന്ന സ്പാനിഷ് ടെലിവിഷന്‍ നെറ്റ്വര്‍ക്കിലൂടെയാണ് ആദ്യമായി പുറത്തിറങ്ങിയത്. 5 എപ്പിസോഡുകളായി പുറത്തിറങ്ങിയ സീരിസ് സ്‌പെയ്‌നില്‍ വന്‍ പരാജയമായിരുന്നു. അതിനാല്‍ ഇതിനൊരു തുടര്‍ഭാഗം എന്നത് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ നെറ്റ്ഫ്ളിക്‌സ് സീരിസ് ഏറ്റെടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷില്‍ ഡബ്ബ് ചെയ്ത് മണി ഹൈയ്സ്റ്റ് എന്ന പേരില്‍ പുറത്തിറക്കി. വൈകാതെ മണി ഹൈയ്സ്റ്റ് ലോകത്താകെ തരംഗമായി മാറി.

2020-ല്‍ നാലാം സീസണിലെത്തിയപ്പോള്‍ ലോകത്തില്‍ ഏറ്റവും കാഴ്ചക്കാരുള്ള സീരീസുകളുടെ പട്ടികയില്‍ മുന്‍നിരയിലേക്ക് മണി ഹൈയ്സ്റ്റ് എത്തി. ഈ പട്ടികയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ആദ്യ സീരീസ് കൂടിയാണ് സ്പാനിഷ് സീരിസായ ലാ കാസ ഡി പാപ്പല്‍. അതിനാല്‍ തന്നെ നെറ്റ്ഫ്ളിക്‌സിന്റെ അഭ്യര്‍ഥനപ്രകാരം പുതിയ കഥയുമായെത്തിയ മൂന്നാം സീസണ്‍ മുതല്‍ ബിഗ് ബജറ്റിലാണ് സീരിസ് നിര്‍മിച്ചത്.

