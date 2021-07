2017-ലെ ഐഎഫ്എഫ്കെ മത്സരവിഭാഗത്തില്‍ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിയ 'രണ്ടു പേര്‍' ജൂലായ് 9 മുതല്‍ നീ സ്ട്രീം, കേവ്, കൂടെ, സൈന പ്ലേ എന്നീ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില്‍. ഒരു കാര്‍യാത്രയിലെ സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ ഉള്ളറകളിലേയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ചിത്രം

നവാഗതനായ പ്രേം ശങ്കര്‍ സംവിധാനം നിര്‍വഹിച്ച രണ്ടു പേര്‍ പുതിയ തലമുറയുടെ ബന്ധങ്ങളുടേയും ബ്രേക്കപ്പുകളുടേയും രസതന്ത്രം രണ്ട് അപരിചിതരുടെ കാര്‍യാത്രാസമയത്തെ സംഭാഷണത്തിലൂടെ അനാവരണം ചെയ്യുകയാണ്. 2017 ഐഎഫ്എഫ്കെയിലെ മത്സരവിഭാഗത്തില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ജല്ലിക്കട്ട്, പാപം ചെയ്യാത്തവര്‍ കല്ലെറിയട്ടെ തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ ശാന്തി ബാലചന്ദ്രന്റെ ആദ്യസിനികളിലൊന്നാണ് രണ്ടു പേര്‍. ഫിലിം മേക്കര്‍ കൂടിയായ നായകകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സിനിമാ കമ്പനി, മാന്നാര്‍ മത്തായി സ്പീക്കിംഗ് 2 തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളില്‍ വേഷമിട്ട ബേസില്‍ പൗലോസാണ്. ഇവരെക്കൂടാതെ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമ്മൂട്, അലന്‍സിയര്‍, സുനില്‍ സുഖദ എന്നിവരും അഭിനയിക്കുന്നു.

തങ്ങള്‍ക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ബന്ധങ്ങളില്‍ നിന്ന് പുതിയ തലമുറ പുറത്തു കടക്കുന്നുവെന്നത് നേരാണ് - പ്രത്യേകിച്ചും നഗരങ്ങളില്‍ ജീവിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറ. ഇതിന്റെ പേരില്‍ ഒട്ടേറെ വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് അവര്‍ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്. സ്ഥായിയായ ബന്ധങ്ങളില്ല, ഉള്ള ബന്ധങ്ങള്‍ക്ക് ആഴമില്ല എന്നെല്ലാമുള്ള വിമര്‍ശനങ്ങള്‍. എന്നാല്‍ ഒരു ബന്ധം മുറിയുമ്പോള്‍ മനുഷ്യര്‍ അനുഭവിക്കുന്ന വൈകാരികമായ പ്രതിസന്ധിയുടെ തീവ്രത അവരെ ആഴത്തില്‍ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആ അര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഇത് ഒരു സ്ത്രീ-പുരുഷ ബന്ധത്തിന്റെ മാത്രം കഥയല്ലെന്ന് സംവിധായകനായ പ്രേം ശങ്കര്‍ പറഞ്ഞു.

റോഡ് ബ്ലോക്കും ട്രാഫിക്കും ഒക്കെയായി ഇക്കാലത്ത് മണിക്കൂറുകള്‍ തന്നെ, കാറില്‍ ചെലവഴിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട്. പല ആളുകളും മറ്റിടങ്ങളില്‍ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാളധികം ഇക്കാലത്ത് കാറില്‍ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തതിനാല്‍ ഇത്തരം യാത്രകള്‍ സംസാരിക്കാന്‍ പറ്റിയ സമയമാണുതാനും. മറ്റൊന്ന് കാറില്‍ വച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ടായിരിക്കും സംസാരിക്കുക എന്നും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാറിനകത്തായിരിക്കുമ്പോല്‍ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക അടുപ്പം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. കൂടുതല്‍ തുറന്നുപറച്ചിലുകള്‍ക്ക് അത് വേദിയാകും. അങ്ങനെയാണ് കാറില്‍ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ ചിത്രം പ്ലാന്‍ ചെയ്തത് - തിരക്കഥാകൃത്തു കൂടിയായ സംവിധായകന്‍ പ്രേം ശങ്കര്‍ പറയുന്നു.

ലൊക്കേഷനില്‍ ലൈവായി റെക്കോഡ് ചെയ്ത പോലെ ശബ്ദം കേള്‍ക്കപ്പെടുന്ന അവസാനരംഗങ്ങളില്‍. 'ലൈവ് റെക്കോഡിങ് അല്ല, സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഡബ്ബിങ്ങും സൗണ്ട് റെക്കോര്‍ഡിങ്ങും തന്നെയാണ് ചിത്രത്തില്‍ ഉപയോഗിച്ചത്. കാറിലുള്ള യാത്രയായതിനാല്‍ ലൈവായി ചെയ്യാന്‍ സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം ശബ്ദം ലൈവായി ചിത്രീകരിച്ചതുപോലെ അനുഭവപ്പെടണം എന്നും ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനായി ഒരുപാട് സമയം റെക്കോഡിംഗിനായി ചെലവഴിച്ചു. ഷൂട്ടിങ്ങിനെക്കാള്‍ സമയമെടുത്താണ് ഡബ്ബിങ്ങും സൗണ്ട് റെക്കോര്‍ഡിങ്ങും ചെയ്തത്. വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ഒരു സൗണ്ട് സ്‌ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതെല്ലാം ചെയ്തത്. പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ചില സംഭാഷണങ്ങള്‍ക്ക് അടിവരയിടാന്‍ ചിലപ്പോള്‍ കാറുകളുടെ ശബ്ദവും റോഡിലെ മറ്റു ശബ്ദങ്ങളും ബോധപൂര്‍വം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്,' പ്രേം ശങ്കര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

