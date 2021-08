'Sugar daddy' മലയാളിക്ക് അത്ര സുപരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു പദമാണ്. ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ 'a rich man who lavishes gifts on a young woman in return for her company or sexual favours' എന്നാണ് ഷു​ഗർ ഡാഡിയുടെ നിർവ്വചനം കാണുക.വൃദ്ധനായ ഒരു സമ്പന്നൻ സമ്മാനങ്ങളും തന്റെ പണവും ഉപയോഗിച്ച് കൂട്ട് കൂടാനും ലൈംഗിക നിർവൃതിക്കും വേണ്ടി യുവതികളെ ഉപയോഗിക്കുക.. ഈ ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് എസ്.ഡി-സാം ഡേവിഡ് എന്ന വെബ് സീരീസിന്റെ ഇന്റെ കഥ ജനിക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകനെ ആകാംക്ഷയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന എപ്പിസോഡുകളിടെയും രംഗങ്ങളിലൂടെയുമാണ് ഈ വെബ് സീരീസ് കഥ പറയുന്നതെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. ഷു​ഗർ ഡാഡി എന്ന ആശയത്തെ ആണ് ഇതിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം സാം ഡേവിഡ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.

അലകൾ, മാനസി, ജ്വലയായി തുടങ്ങിയ നിരവധി കുടുംബ പരമ്പരകളിൽ ലുടെ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിയ അമർനാഥ് സുന്ദരം മാലി ദ്വീപിലെ തന്റെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിന് ശേഷം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മേക്കോവറിലൂടെ സാം ഡേവിഡായി തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നത് ഈ വെബ്സീരീസിന്റെ പ്രത്യേകത ആണ്. സാം ഡേവി‍ഡിന്റെ യുവസുഹൃത്തായ കഥാപാത്രമായി നിജിലാ കണ്ണൂർ ശ്രദ്ധേയമാവുന്നു. അതോടൊപ്പം തുല്യ പ്രാധാന്യം ഉള്ള മറ്റൊരു കഥാപാത്രം ആയി ട്രാൻസ് വുമൺ അയിഷ ഡുടെലും സ്ക്രീനിൽ എത്തുന്നു. ലൈംഗികതയുടെ അതിപ്രസരം ഒട്ടും തന്നെ കടന്നു വരാതെ ഏവർക്കും ആസ്വാദ്യകരമായ വിധത്തിൽ ആയിരിക്കും സീരീസ് ഒരുക്കുക എന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. എന്നാൽ കഥയുടെ മൂല ആശയത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അല്ല മറിച്ച്, ശരിയും തെറ്റും വേർതിരിച്ചറിയാൻ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പാഠമായി തീരുമെന്ന് സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും ആയ പ്രവി നായർ പറയുന്നു.

വെബ് സീരീസിന്റെ ആശയം അമർനാഥ് സുന്ദരതിന്റെത് ആണ്. പതിനെട്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നൂറോളം മലയാളം മുസിക് വീഡിയോ ആൽബങ്ങളും ഗ്രാൻഡ് കേരള ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ 2016 ഉൾപ്പെടെ ഏതാനും പരസ്യ ചിത്രങ്ങളും ഹ്രസ്വ ചിത്രങ്ങളും സംവിധാനം ചെയ്യുകയും റസ്പുട്ടിൻ, ബാല്യകാലസഖി, വഴിയറിയാതെ, ഗോൾഡ്‌കോയിൻസ്, കല- വിപ്ലവം- പ്രണയം, ലോനപ്പൻ ടെ മാമ്മോദീസ, ടോൾ ഫ്രീ, ഇക്കാക്ക തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയും ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയും പ്രവർത്തിച്ചു "അവള്അൻ" എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സ്വതന്ത്ര സംവിധായകന്റെ മേലങ്കി അണിയാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന പ്രവി നായർ ആണ് വെബ്സീരീസിന്തി തിരക്കഥയൊരുക്കി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. പ്രവി നായരുടെ തന്നെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉള്ള ത്രീ മീഡിയ എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്സും അമർനാഥ് സുന്ദരവും ചേർന്ന് സീരീസ് നിർമിക്കുന്നത്. ‍‍സീരീസ് വൈകാതെ തന്നെ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ പ്രദർശനത്തിനെത്തും. 48 വർഷം ആയി കോഴിക്കോട് ജീവിക്കുന്ന ഹിന്ദി സിംഗർ മുകേഷിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ വേദികളിൽ തിളങ്ങിയ ഗുജറാത്ത് സ്വദേശി നയൻ ഷാ ആദ്യമായി ഒരു വെബ്സീരീസിന്റെ ടൈറ്റിൽ സോങ്ങ് ആലപിക്കുന്നു എന്നൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട്

ഡി.ഒ.പി- ശ്യാം പഞ്ചമി, എഡിറ്റിങ് & കളറിങ്- ഹരി ജി നായർ, ആർട്ട്- ലിച്ചു വയനാട്, ശ്രീകുമാർ നീലേശ്വരം, കോസ്റ്റ്യൂം- അനിൽ കോട്ടൂളി, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- ഷജീർ അഴീക്കോട്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- ​ഗിരീഷ് കുമാർ, പശ്ചാത്തല സം​ഗീതം- ശശികൃഷ്ണ, സൗണ്ട് ഡിസെെൻ- ശ്യം അഖിൽ ബാബു, അസോ.ഡയറക്ടർ‍- ബിഷ കുരിശിങ്കൽ, സാങ്കേതിക സഹായം- ബോബി പി ഡേവിഡ്, സ്റ്റുഡിയോ- അമെറ്റ് ഡിജിറ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസ് & എഡിറ്റ്ലാൻഡ് കാലിക്കറ്റ്.

Content Highlights: Malayalam webseries Sugar Daddy by Pravi Nair to release soon