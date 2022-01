150 കോടി മുതൽ മുടക്കില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ബാഹുബലി സീരീസ് ഉപേക്ഷിച്ച് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്. ബാഹുബലി ബിഫോർ ദ ബി​ഗിനിങ്ങ് എന്ന പേരിട്ട സീരീസ് രമ്യ കൃഷ്ണൻ അവതരിപ്പിച്ച രാജമാതാ ശിവകാമി ദേവിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ഒരുക്കിയിരുന്നത്. മൂന്ന് സീസണുകളായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യാനിരുന്ന പരമ്പരയിൽ ബാഹുബലിയുടെ ജനനത്തിന് മുൻപുള്ള ശിവകാമിയുടെയും കട്ടപ്പയുടെയും കഥയാണ് പറയുന്നത്.

ദേവ കട്ടയായിരുന്നു സീരിസിന്റെ സംവിധായകന്‍. മൃണാള്‍ താക്കൂറായിരുന്നു ശിവകാമി ദേവിയുടെ യൗവ്വനകാലം അവതരിപ്പിച്ചത് ആറ് മാസത്തെ ചിത്രീകരണത്തിനും പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്‌ഷനും ശേഷമാണ് സീരീസ് ഉപേക്ഷിച്ചതായി വാർത്തകൾ വരുന്നത്. ചിത്രീകരണം കഴിഞ്ഞ ഭാഗം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതാണ് ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള കാരണം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

2018ലാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രോജക്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പഴയ രണ്ട് ബാഹുബലി ചിത്രത്തിലെയും ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പരമ്പരയുടെ ഒരു ട്രെയിലർ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

2015ലാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ തന്നെ നാഴികക്കല്ലുകളിൽ ഒന്നായിത്തീർന്ന ബാഹുബലിയുടെ ഒന്നാം ഭാ​ഗം ബാഹുബലി ദ ബി​ഗിനിങ്ങ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. എസ്.എസ് രാജമൗലി സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിൽ പ്രഭാസ്, റാണ ​ദ​​ഗുബാട്ടി, സത്യരാജ്, അനുഷ്ക ഷെട്ടി, തമന്ന, രമ്യ കൃഷ്ണൻ, നാസർ തുടങ്ങി വലിയ താരനിര തന്നെ അണിനിരന്നിരുന്നു. 2017ൽ ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാ​ഗം ബാഹുബലി ദ കൺക്ലൂഷനും പുറത്തിറങ്ങി.

Content Highlights : Baahubali Before The Beginning project Shelved By Netflix says Report