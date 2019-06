നടി കങ്കണാ റണാവത്ത് നടനും നിര്‍മാതാവുമായ ആദിത്യ പഞ്ചോളിക്കെതിരേ നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പ്രതികരണവുമായി ഭാര്യയും നടിയുമായ സെറീന വഹാബ്. ആദിത്യ പഞ്ചോളി തന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്നാരോപിച്ച കങ്കണ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. കങ്കണ നല്‍കിയ പരാതി വ്യാജമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് മാനനഷ്ടക്കേസിന് പരാതി നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് ആദിത്യ പഞ്ചോളിയിപ്പോള്‍. കങ്കണയുടെ അഭിഭാഷകന്‍ റിസ്വാന്‍ സിദ്ദിഖി തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും ആദിത്യ പഞ്ചോളി ആരോപിക്കുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് സെറീന വഹാബ് പ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നത്.

ദീര്‍ഘകാലമായി ഒരാളുമായുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം തകര്‍ന്നുവെന്ന് കരുതി അയാളില്‍ ബലാത്സംഗ കുറ്റം ആരോപിക്കാന്‍ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. ഇതൊന്നും ശരിയല്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ ഭര്‍ത്താവിന്റെ സുരക്ഷയാണ് വലുത്. അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. അദ്ദേഹം എന്നില്‍ നിന്ന് ഒന്നും മറച്ചു വച്ചിട്ടില്ല- സെറീന പറഞ്ഞു.

ഒരു ടെലിവിഷന്‍ അഭിമുഖത്തിനിടെയാണ് കങ്കണ ആദിത്യ പഞ്ചോളി തന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്ന് ആരോപിച്ച് കങ്കണ രംഗത്ത് വന്നത്. പിന്നീട് പോലീസില്‍ പരാതിയും നല്‍കി.

കങ്കണക്കെതിരേ മാനനഷ്ടക്കേസ് നല്‍കിയ ആദ്യത്യാ പഞ്ചോളി ഒരു വീഡിയോയും പോലീസിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. കങ്കണയുടെ അഭിഭാഷകന്‍ റിസ്വാന്‍ സിദ്ദിഖി ആദിത്യ പഞ്ചോളിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ വീഡിയായാണ് ഇതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് കങ്കണ, റിസ്വാന്‍ സിദ്ദിഖി, കങ്കണയുടെ സഹോദരിയും മാനേജരുമായ രംഗോലി ചന്ദേല്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരേ കര്‍ശന നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആദിത്യാ പഞ്ചോളി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

