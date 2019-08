ഇഷ്ടതാരങ്ങളെ ഒന്ന് നേരില്‍ കാണാന്‍ ഏതറ്റം വരെയും പോകുന്ന ചില ആരാധകരുണ്ട്. അത്തരത്തില്‍ തന്റെ പ്രിയ താരത്തെ കാണാന്‍ മിനക്കെട്ടിറങ്ങിയ ഒരു യുവാവിന് കിട്ടിയത് കിടിലന്‍ പണിയും. തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിയായ യുവാവിന് തന്റെ പ്രിയതാരം കാജല്‍ അഗര്‍വാളിനെ കാണാനുള്ള മോഹം വരുത്തിവച്ചത് 75 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ്.

ചെന്നൈ സ്വദേശിയായ യുവാവിനാണ് പണം നഷ്ടമായത്. പ്രതി ശരവണകുമാര്‍ എന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇയാള്‍ തമിഴ് സിനിമാനിര്‍മാതാവാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഓണ്‍ലൈനില്‍ വ്യാജ ക്ലാസിഫൈഡ് സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇയാള്‍ യുവാവിനെ പറ്റിച്ചത്.

നെറ്റില്‍ പരതുമ്പോഴാണ് യുവാവിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍ വെബ്‌സൈറ്റ് പെടുന്നത്. ഉപഭോക്താവിന് ഇഷ്ടമുള്ള താരങ്ങളെ കാണാനുള്ള അവസരം വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വെബ്‌സൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഇത്. ഇതില്‍ ആകൃഷ്ടനായ യുവാവ് തന്റെ പേരും മറ്റു വിവരങ്ങളും നല്‍കുകയും ഇഷ്ടതാരങ്ങളുടെ നേരില്‍ കാണാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലിസ്റ്റില്‍ നിന്ന് കാജല്‍ അഗര്‍വാളിന്റെ പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുമായിരുന്നു.

ആദ്യ ഗഡുവായി 50000 രൂപ യുവാവിനോട് അടയ്ക്കാന്‍ വെബ്‌സൈറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അത് അടച്ചിനെത്തുടര്‍ന്ന് യുവാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പൂര്‍ണ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച പ്രതികള്‍ കൂടുതല്‍ പണം അയാളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതില്‍ അപകടം മണത്ത യുവാവ് പണം നല്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ചെങ്കിലും മോര്‍ഫ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങള്‍ കാണിച്ച് ഇയാളില്‍ നിന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപ പ്രതികള്‍ അടിച്ചു മാറ്റുകയായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. മൂന്ന് ഗഡുക്കള്‍ ആയിട്ടാണ് പണം അടച്ചത്

നാണക്കേടും ഭയവും കാരണം ഒളിവില്‍ പോയ യുവാവിനെ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് സംഭവം പുറംലോകം അറിയുന്നത്. പണം കൈമാറിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച പൊലീസ് അത് പുതുമുഖ സംവിധായകന്‍ മണികണ്ഠന്റേതാണെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എന്നാല്‍ തനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലെന്നും അക്കൗണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നിര്‍മാതാവ് ശരവണ കുമാര്‍ ആണെന്നും മണികണ്ഠന്‍ പൊലീസിന് മൊഴി നല്‍കി. അങ്ങനെയാണ് ശരവണകുമാറിനെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.

Content Highlights : Youth cheated of Rs 75 lakh in the name of Actress Kajal Aggarwal