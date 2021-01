'ഒടിയന്‍' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ യുവനടന്മാരുടെ നിരയില്‍ തന്റെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിച്ച നടനാണ് ഹരിത്ത്. ഒടിയനിലെ ചെറിയ വേഷത്തലൂടെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാന്‍ ഹരിത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയായ ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ 'മേപ്പടിയാന്‍' എന്ന ചിത്രത്തിലും ഹരിത്ത് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പല പ്രമുഖ സംവിധായകരുടേയും ചിത്രങ്ങളില്‍ അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഹരിത്ത്.

മൂന്നാറില്‍ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്ന സംവിധായകന്‍ കെ. മധുവിന്റെ അസോസിയേറ്റായ സജിത് സംവിധാനംചെയ്യുന്ന സിനിമയില്‍ നായകന്‍ ഹരിത്താണ്. അതിനുപുറമേ മൂന്നോളം ചിത്രങ്ങളാണ് അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

'Team5' എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകന്‍ സുരേഷ് ഗോവിന്ദ് രചന സംവിധാനം നിര്‍വ്വഹിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രം, നവാഗതനായ സോണി നാരായണന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ത്രില്ലര്‍ മൂവി എന്നിവയാണ് ഹരിത്തിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിനൊരുങ്ങുന്ന മറ്റു ചിത്രങ്ങള്‍.

Content highlights : young actor harith ready to go active in malayalam movie